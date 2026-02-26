Tampil Dominan, Alexander Zverev Melaju ke Putaran Kedua Meksiko Terbuka

Petenis Jerman Alexander Zverev(X @atptour)

UNGGULAN pertama, Alexander Zverev, menandai kembalinya ia ke lapangan kompetitif dengan catatan impresif di ajang Meksiko Terbuka 2026. Petenis Jerman tersebut sukses menaklukkan Corentin Moutet dengan skor 6-2 dan 6-4 pada Rabu (25/2).

Pertandingan ini merupakan laga pertama Zverev setelah tersingkir di semifinal Australia Terbuka 2026 oleh Carlos Alcaraz.

Meski sempat absen bertanding, Zverev menunjukkan performa prima dengan tidak memberikan satu pun break point sepanjang laga. Ia mencatatkan persentase servis pertama sebesar 79%.

"Corentin bisa menjadi lawan yang sulit, terutama jika Anda sudah lama tidak bermain pertandingan, seperti saya. Jadi, saya sangat senang dengan penampilan ini, dan menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya," ujar Zverev pascapertandingan.

Kemenangan ini membawa Zverev mengoleksi 15 kemenangan di Acapulco, menyamai rekor Rafael Nadal (15-2) untuk kemenangan terbanyak di turnamen tersebut sejak beralih ke lapangan keras pada 2014.

Selain itu, Zverev kini mencatatkan 117 kemenangan di level ATP 500, menempatkannya di posisi kedua terbanyak setelah Nadal (121 kemenangan).

Di sisi lain, kejutan terjadi di lapangan lain saat Casper Ruud harus angkat koper lebih awal. Ruud ditaklukkan oleh petenis kualifikasi asal Tiongkok, Wu Yibing, melalui dua set yang berlangsung ketat, 7-6 (2) dan 7-6 (1).

Bagi Wu, ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis peringkat 20 besar dunia. Meskipun sempat ditekan oleh strategi reli Ruud, Wu berhasil tampil tenang dan agresif.

"Saya rasa saya tetap tenang setiap kali dia memberi saya banyak tekanan. Tentu saja Casper adalah salah satu pemain terbaik di tur dalam hal bermain reli, dan saya benar-benar harus tetap sabar dan sekaligus agresif," kata Wu.

Selain laga-laga tersebut, perhatian juga tertuju pada petenis veteran Gael Monfils. Kembali ke Acapulco setelah 17 tahun, Monfils melaju ke babak berikutnya setelah mengalahkan Damir Dzumhur 6-4 dan 7-6(5).

Kemenangan ini menjadikan petenis berusia 39 tahun tersebut sebagai pemenang pertandingan tertua kedua dalam sejarah turnamen, sekaligus petenis Prancis tertua yang memenangi pertandingan tingkat tur di era Open.

Sementara itu, Frances Tiafoe turut meraih hasil positif. Unggulan kedelapan itu sukses mengalahkan Nuno Borges 6-4 dan 6-4.

Kemenangan ini menjadi sangat berarti bagi Tiafoe, karena menjadi kemenangan pertamanya atas petenis Top 50 sejak Agustus lalu di Cincinnati.

Tiafoe kini mencatatkan rekor sempurna 5-0 di musim ini untuk pertandingan babak pertama di lapangan keras. (Ant/Z-1)