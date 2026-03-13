Lengkapi Koleksi Semifinal Masters 1000, Alexander Zverev Ukir Sejarah di Indian Wells 2026

Petenis Jerman Alexander Zverev(AFP/MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

PETENIS unggulan Jerman, Alexander Zverev, memastikan satu tempat di babak semifinal BNP Paribas Open 2026 setelah tampil dominan melawan wakil Prancis, Arthur Fils. Bertanding di Indian Wells pada Jumat (13/3) WIB, Zverev menang dua set langsung dengan skor meyakinkan 6-2 dan 6-3.

Kemenangan ini bukan sekadar keberhasilan biasa. Dengan menembus empat besar di Desert Paradise untuk pertama kalinya, Zverev resmi mengukir sejarah sebagai petenis kelima yang mampu mencapai babak semifinal di seluruh sembilan turnamen ATP Masters 1000.

Catatan impresif ini menyejajarkannya dengan empat legenda besar tenis dunia: Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, dan Andy Murray.

Zverev tampil sangat solid sepanjang pertandingan. Berdasarkan statistik ATP, ia berhasil mencetak tujuh ace dan menunjukkan ketangguhan mental dengan menyelamatkan ketiga break point yang ia hadapi.

Tidak hanya mengandalkan kekuatan servis, ia juga cerdik mematahkan ritme permainan Fils melalui variasi pukulan drop shot yang presisi.

Usai laga, Zverev memberikan apresiasi tinggi kepada lawannya yang baru saja bangkit dari cedera punggung panjang.

"Itu jelas pertandingan yang sangat bagus," kata Zverev, yang kini unggul 5-2 dalam catatan head-to-head dengan Fils.

"Arthur adalah seseorang yang ketika dalam kondisi sehat adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Dia sedang menuju ke Top 10 tahun lalu, tetapi cedera menghentikannya. Saya yakin dia akan segera kembali ke level itu," tambahnya.

Pencapaian tahun ini menjadi momentum penebusan bagi Zverev. Pasalnya, dua belas bulan lalu, ia harus meninggalkan Indian Wells dengan kekecewaan mendalam setelah tersingkir di babak kedua oleh Tallon Griekspoor. Kini, ia kembali dengan performa yang jauh lebih matang dan stabil.

Langkah Zverev di sisa turnamen ini juga membawa pertaruhan besar bagi peta peringkat dunia. Jika berhasil merengkuh gelar juara Indian Wells pertamanya minggu ini, pemilik tujuh gelar Masters 1000 tersebut dipastikan akan menyalip Novak Djokovic untuk merebut kembali posisi nomor tiga dunia.

Di sisi lain, meski harus terhenti di perempat final, Arthur Fils menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang positif.

Setelah absen delapan bulan, petenis berusia 21 tahun itu mulai menemukan ritme terbaiknya, termasuk keberhasilannya menembus final ATP 500 di Doha dan menumbangkan Felix Auger-Aliassime di babak keempat Indian Wells sebelum akhirnya dihentikan oleh ketangguhan Zverev. (Ant/Z-1)