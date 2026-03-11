Dominasi Aryna Sabalenka Hentikan Langkah Naomi Osaka di Indian Wells

Headline
ARYNA Sabalenka menunjukkan kelasnya sebagai salah satu favorit juara setelah melenggang mulus ke babak perempat final turnamen Indian Wells. Menghadapi mantan juara Naomi Osaka, Rabu (11/3), Sabalenka tampil dominan dan menyudahi perlawanan petenis asal Jepang tersebut dengan skor 6-2 dan 6-4.
Sejak set pembuka, Sabalenka langsung mengambil inisiatif serangan. Ia mengandalkan kombinasi pukulan groundstroke bertenaga yang dipadukan dengan manuver efektif di depan net.
Tekanan yang konsisten ini membuat Osaka kesulitan mengembangkan permainan terbaiknya di awal laga.
"Secara keseluruhan saya senang bisa memberikan tekanan yang begitu besar kepadanya, bahwa saya menghadirkan variasi hari ini di lapangan," ujar Sabalenka sebagaimana dikutip dari AFP.
Memasuki set kedua, laga berjalan lebih sengit saat Osaka mulai menemukan ritme permainannya. Namun, kematangan mental Sabalenka menjadi pembeda. Ia berhasil menyelamatkan dua titik break point kritis yang dihadapinya sebelum akhirnya berbalik mematahkan servis Osaka untuk memimpin 4-3 melalui dua pukulan forehand winner.
Sabalenka menilai keberhasilannya menjaga fokus pada momen-momen kunci menjadi faktor penentu kemenangan dua set langsung ini.
"Saya pikir dia sedikit bingung di momen-momen kunci, dan saya senang melihat itu. Saya senang servis saya bekerja dengan baik, dan pada saat pengembalian bola, saya memainkan tenis yang sangat hebat," lanjut petenis Belarusia tersebut.
Laga ini menarik perhatian publik karena mempertemukan dua petenis yang kini sama-sama mengoleksi empat gelar Grand Slam.
Meskipun keduanya sudah lama malang-melintang di sirkuit utama, ini merupakan pertemuan kedua mereka sejak 2018.
Kala itu, Osaka memenangi duel perdana mereka di AS Terbuka dalam perjalanannya meraih gelar mayor pertama.
"Itu sebenarnya gila," kata Sabalenka mengomentari fakta betapa jarang mereka bertemu di lapangan pertandingan.
Sabalenka memprediksi intensitas bentrokan keduanya akan meningkat di masa depan. Apalagi, Osaka terus menunjukkan tren positif dengan menempati peringkat 16 dunia setelah sempat absen sepanjang 2023 karena melahirkan.
Dengan kemenangan ini, Sabalenka terus menjaga ambisinya untuk merengkuh gelar pertama di turnamen level Masters 1000 Indian Wells.
Di babak perempat final, ia akan menghadapi pemenang laga antara unggulan keenam asal Amerika Serikat (AS), Amanda Anisimova, atau petenis muda Kanada, Victoria Mboko.
Kemenangan meyakinkan atas Osaka ini menjadi modal penting bagi Sabalenka untuk membuktikan konsistensinya sebagai salah satu pemain paling berbahaya di lapangan keras tahun ini. (Z-1)
