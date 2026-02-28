Daniil Medvedev Melaju ke Final Dubai Championships

Petenis Rusia Daniil Medvedev(AFP/Fadel Senna)

UNGGULAN ketiga, Daniil Medvedev, menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pemain terbaik di lapangan keras. Petenis asal Rusia ini sukses melangkah ke babak final Dubai Duty Free Tennis Championships setelah menumbangkan unggulan teratas, Felix Auger-Aliassime, di babak semifinal, yang berlangsung Jumat (27/2) waktu setempat.

Medvedev menang dengan skor meyakinkan 6-4 dan 6-2. Kemenangan ini sekaligus mempertegas dominasinya atas petenis Kanada tersebut, dengan meningkatkan catatan pertemuan (head-to-head) mereka menjadi 8-2.

Dominasi dari Garis Belakang

Sepanjang pertandingan yang berdurasi 82 menit tersebut, Medvedev memegang kendali penuh dalam pertukaran pukulan dari baseline. Ia bermain dengan presisi tinggi untuk meredam agresivitas Auger-Aliassime.

Momen kunci terjadi pada set pertama saat kedudukan 4-5, 30/40. Kesalahan pukulan forehand yang melebar dari Auger-Aliassime memberikan keuntungan bagi Medvedev untuk menutup set pertama.

Memasuki set kedua, performa petenis peringkat 11 dunia ini semakin tidak terbendung. Pada kedudukan 1-2, Auger-Aliassime kembali melakukan kesalahan serupa yang membuahkan break servis bagi Medvedev. Pertandingan akhirnya ditutup dengan sebuah pukulan backhand winner yang memastikan tempat Medvedev di partai puncak.

Usai laga, Medvedev mengaku puas dengan level permainannya yang terus meningkat sejak awal turnamen.

Sebelumnya, ia tercatat telah menyingkirkan Shang Juncheng, Stan Wawrinka, dan Jenson Brooksby, semuanya melalui kemenangan dua set langsung.

"Ini adalah empat pertandingan yang luar biasa, saya bermain semakin baik di setiap pertandingan, hari ini adalah penampilan terbaik," kata Medvedev dikutip dari ATP.

Mengejar Gelar ke-21

Kemenangan ini membawa Medvedev ke final keduanya musim ini, setelah sebelumnya berhasil merengkuh gelar di Brisbane, Januari lalu.

Saat ini, ia memegang catatan menang-kalah 13-3 sepanjang tahun 2023.

"Jika saya bisa menampilkan performa yang lebih baik lagi besok, saya akan memiliki peluang untuk menang dan itulah yang akan saya coba lakukan," ujar Medvedev optimis menatap laga final.

Di partai perebutan trofi nanti, juara ajang ATP 500 Dubai 2023 ini akan menghadapi pemenang antara Andrey Rublev atau Tallon Griekspoor.

Medvedev memiliki peluang unik untuk mencatatkan sejarah baru, mengingat 22 gelar tingkat tur yang ia miliki sebelumnya diraih di ajang yang berbeda-beda.

Di sisi lain, Felix Auger-Aliassime, yang gagal mengulang kesuksesannya mencapai final Dubai tahun lalu, kini langsung mengalihkan fokusnya ke Amerika Serikat.

Petenis peringkat 8 dunia itu dijadwalkan akan bertanding di BNP Paribas Open, Indian Wells, yang merupakan turnamen ATP Masters 1000 pertama musim ini. (Ant/Z-1)