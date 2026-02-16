Alex de Minaur Segel Gelar Juara di Rotterdam

Petenis Australia Alex De Minaur memamerkan trofi ABN Amro Terbuka(X @abnamroopen)

PENANTIAN panjang Alex de Minaur di Rotterdam akhirnya menemui titik terang. Setelah dua kali harus puas menjadi runner-up di edisi sebelumnya, petenis unggulan teratas asal Australia ini sukses mengamankan gelar juara ABN AMRO Open 2026 usai menumbangkan Felix Auger-Aliassime dengan skor meyakinkan 6-3 dan 6-2.

Tampil di lapangan indoor yang menjadi spesialisasi lawannya, De Minaur menunjukkan performa yang nyaris tanpa celah.

Kecepatan dan kegigihan yang menjadi ciri khasnya kali ini dipadukan dengan agresivitas tinggi sejak awal laga.

Hasilnya, ia berhasil mendikte permainan dan tidak memberikan satu pun kesempatan break point bagi petenis Kanada tersebut.

Dominasi Sejak Set Pertama

Pertandingan final turnamen level ATP 500 ini awalnya berlangsung cukup ketat. Namun, momentum mulai berpihak pada De Minaur di gim keenam set pertama.

Dengan dua pukulan winner yang tajam, ia berhasil mematahkan servis Auger-Aliassime—sebuah pencapaian impresif mengingat servis Auger-Aliassime belum pernah terpatahkan sejak babak kedua turnamen di Montpellier pekan lalu.

Memasuki set kedua, dominasi De Minaur kian terlihat. Ia terus melangkah ke dalam garis baseline untuk menekan lawan.

Di sisi lain, Auger-Aliassime mulai menunjukkan tanda-tanda masalah fisik dan sempat meminta waktu istirahat medis (medical timeout) di luar lapangan.

Sekembalinya ke lapangan, performa Auger-Aliassime tampak kurang eksplosif, yang kemudian dimanfaatkan dengan sempurna oleh De Minaur untuk menutup laga dalam waktu 78 menit.

Ungkapan Kebahagiaan

Keberhasilan ini terasa sangat emosional bagi De Minaur, mengingat sejarah panjangnya yang selalu "nyaris" juara di turnamen ini.

"Itulah intinya, hanya melakukan yang terbaik untuk tampil maksimal. Seiring berjalannya turnamen, Anda mencoba mencari jalan keluar dan solusi, serta berusaha memberikan diri Anda kesempatan terbaik untuk bermain lebih baik di hari berikutnya, dan saya melakukan hal itu. Saya sangat senang dengan penampilan hari ini," ujar De Minaur usai laga.

Ia juga menambahkan betapa berartinya trofi ini bagi perjalanannya di Rotterdam.

"Saya sangat gembira, sangat bahagia. Ini menjadi pekan yang hebat di Rotterdam. Ini adalah tempat di mana saya selalu merasa sangat nyaman. Saya hanya selangkah lagi pada tahun-tahun sebelumnya, jadi rasanya luar biasa akhirnya bisa mengangkat gelar ini."

Sportivitas Lawan dan Lonjakan Peringkat

Meski gagal memperpanjang delapan kemenangan beruntunnya, Felix Auger-Aliassime menunjukkan sikap ksatria saat penyerahan trofi. Ia mengakui keunggulan lawannya yang tampil lebih solid di partai puncak.

"Selamat kepada Alex dan tim Anda. Kami telah memainkan banyak pertandingan selama bertahun-tahun. Saya mencoba yang terbaik hari ini, tetapi Anda sedikit terlalu bagus. Ini ketiga kalinya Anda di final di sini, jadi selamat atas kemenangannya," puji Auger-Aliassime.

Kemenangan ini tidak hanya menambah koleksi gelar De Minaur, tetapi juga membawa dampak signifikan pada kariernya.

Dengan tambahan poin dari Rotterdam, petenis berjuluk "The Demon" ini berhasil naik dua peringkat dan kini menduduki posisi No. 6 dunia, yang merupakan peringkat tertinggi dalam karier profesionalnya. (Amt/Z-1)