Alcaraz Siap Perpanjang Rekor di Indian Wells 2026

CARLOS Alcaraz datang ke Indian Wells 2026 dengan satu misi besar yakni memperpanjang dominasi. Petenis nomor satu dunia asal Spanyol ini menegaskan bahwa kemampuannya mengendalikan emosi adalah "senjata rahasia" di balik laju tak terkalahkannya musim ini.

Petenis nomor satu dunia asal Spanyol itu datang ke ajang Indian Wells dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah meraih 12 kemenangan beruntun sejak awal tahun.

Petenis berusia 22 tahun ini sebelumnya mencetak sejarah di Australian Terbuka bulan lalu usai menjadi juara di Melbourne. Gelar tersebut membuatnya menjadi petenis putra termuda yang melengkapi karier Grand Slam. Ia kemudian melanjutkan dominasinya dengan menjuarai Qatar Terbuka.

Kini, ia memburu gelar ketiga di Indian Wells setelah sukses menjadi kampiun pada edisi 2023 dan 2024. Meski tengah dalam tren positif, Alcaraz mengaku tidak terobsesi mengejar rekor 41 kemenangan beruntun milik Novak Djokovic yang dicatatkan pada 2011.

"Tentu saja saya tahu angka 41 itu, Novak yang memegang rekor tersebut. Anda tidak menyadari betapa sulitnya itu sampai Anda mencoba mengejarnya," ujar Alcaraz dikutip dari AFP.

"Saat Anda berada di 12 kemenangan, itu seperti harus memenangi empat atau lima turnamen lagi, turnamen terbesar di dunia. Anda akan menyadari betapa mengesankannya itu."

Alcaraz, yang telah mengoleksi tujuh gelar Grand Slam, menilai peningkatan performanya tidak lepas dari kemampuannya menjaga stabilitas emosi di lapangan.

"Saya pikir di lapangan saya mengendalikan emosi dengan jauh lebih baik. Saya akan mengatakan itulah kunci dari level tenis bagus yang saya tampilkan belakangan ini. Saya hanya mengendalikan diri, dan dalam kondisi yang tenang saya bisa menemukan solusi dan melewatinya," sebutnya.

"Saat saya marah atau bermain buruk atau apa pun itu, saya selalu bisa menemukan jalan yang tepat lagi, karena saya tetap tenang."

