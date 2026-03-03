Janice Tjen Hadapi Undian Berat di WTA 1000 Indian Wells 2026

Janice Tjen dari Indonesia bereaksi terhadap sebuah poin saat bertanding melawan Leylah Fernandez dari Kanada dalam pertandingan tunggal putri pada hari ketiga turnamen tenis Australian Open di Melbourne pada 20 Januari 2026.( DAVID GRAY / AFP)

PETENIS putri Indonesia Janice Tjen harus menempuh jalur terjal dalam ajang WTA 1000 Indian Wells 2026 setelah hasil undian resmi dirilis penyelenggara.

Turnamen tersebut digelar pada 4–15 Maret 2026 di Indian Wells Tennis Garden, California, Amerika Serikat.

Janice Tjen langsung mendapat lawan tangguh pada babak pertama. Petenis berusia 23 tahun tersebut dijadwalkan menghadapi Jaqueline Cristian asal Rumania.

Secara peringkat, keduanya terbilang berimbang. Janice Tjen kini menempati posisi ke-39 dunia, sementara Cristian berada di peringkat ke-35 WTA, sehingga duel diprediksi berlangsung ketat.

Posisi Janice Tjen turun tiga tingkat setelah hasil kurang memuaskan di Merida Open, Meksiko. Pada ajang WTA 500 itu, ia terhenti di babak pertama usai takluk dari Camila Osorio asal Kolombia.

Jika mampu melewati rintangan awal, Janice Tjen sudah ditunggu unggulan ke-29 asal Australia, Maya Joint, di babak kedua. Maya melenggang otomatis ke putaran tersebut karena mendapat bye pada babak pertama.

Janice Tjen memiliki modal positif menghadapi Maya. Keduanya sempat berjumpa di Abu Dhabi dalam turnamen WTA 500 awal bulan lalu, yang juga menjadi debut Janice di level tersebut. Dalam pertemuan itu, Janice keluar sebagai pemenang lewat pertarungan tiga set.

Namun, tantangan lebih berat berpotensi hadir di babak berikutnya. Jika melangkah mulus, Janice Tjen kemungkinan besar berhadapan dengan petenis nomor satu dunia Aryna Sabalenka. Wakil Belarusia itu juga mendapat bye di babak pertama dan difavoritkan melaju tanpa kesulitan berarti.

Indian Wells menjadi turnamen WTA 1000 ketiga yang diikuti Janice Tjen musim ini setelah Qatar Terbuka dan Dubai Championship. Pada dua ajang sebelumnya, langkahnya terhenti masing masing di babak kedua dan babak ketiga. (H-4)