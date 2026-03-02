Medvedev Terjebak di Dubai, Terancam Absen di Indian Wells 2026

Daniil Medvedev, bintang tenis dunia terjebak di Dubai.(Dok. Mediaindonesia.com)

KABAR mengejutkan datang dari dunia tenis profesional. Daniil Medvedev, yang baru saja merayakan gelar juara di Dubai Duty Free Tennis Championships, kini menghadapi situasi pelik. Petenis peringkat atas Rusia tersebut dilaporkan terjebak di Dubai dan terancam absen dari turnamen bergengsi ATP Masters 1000 Indian Wells di California, Amerika Serikat.

Penutupan wilayah udara di kawasan Uni Emirat Arab (UEA) menjadi penyebab utama. Langkah darurat ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah setelah serangan udara Amerika Serikat terhadap Iran.

Akibatnya, Bandara Internasional Zayed di Abu Dhabi dan akses keluar dari Dubai lumpuh total untuk penerbangan komersial maupun privat.

Terjebak Bersama Keluarga dan Tim

Berdasarkan laporan media tenis Rusia, Bolshe Tennis, Medvedev saat ini tidak sendirian. Ia tertahan di Dubai bersama keluarga dan tim pelatihnya.

Untuk alasan keamanan dan kenyamanan jangka panjang, Medvedev dilaporkan telah pindah dari hotel ke apartemen milik rekannya sambil menunggu kepastian pembukaan kembali jalur penerbangan.

Kondisi ini sangat krusial mengingat babak utama BNP Paribas Open di Indian Wells akan segera dimulai pada Rabu, 4 Maret 2026. Medvedev juga memiliki komitmen untuk tampil dalam pertandingan ekshibisi ganda campuran Eisenhower Cup pada Selasa, 3 Maret 2026, berpasangan dengan petenis muda berbakat Mirra Andreeva.

Daftar Pemain yang Tertahan di Dubai

Medvedev bukan satu-satunya bintang yang terdampak. Sejumlah nama besar lainnya juga dilaporkan masih tertahan di Dubai dan berpacu dengan waktu untuk mencapai California:

Andrey Rublev Rekan senegara Medvedev ini juga dijadwalkan tampil di Eisenhower Cup berpasangan dengan Amanda Anisimova.

Rekan senegara Medvedev ini juga dijadwalkan tampil di Eisenhower Cup berpasangan dengan Amanda Anisimova. Tallon Griekspoor Petenis asal Belanda yang merupakan finalis di Dubai (mengundurkan diri karena cedera) juga belum bisa keluar dari wilayah UEA.

Petenis asal Belanda yang merupakan finalis di Dubai (mengundurkan diri karena cedera) juga belum bisa keluar dari wilayah UEA. Bintang Sektor Ganda Juara ganda Dubai, Harri Heliovaara (Finlandia) dan Henry Patten (Inggris), serta sang finalis Mate Pavic (Kroasia) dan Marcelo Arevalo (El Salvador) juga dilaporkan terjebak.

Felix Auger-Aliassime Lolos dari Penutupan

Di tengah ketidakpastian ini, petenis Kanada Felix Auger-Aliassime tercatat sebagai salah satu yang beruntung. Menurut laporan Montreal Gazette, semifinalis Dubai ini berhasil terbang dengan salah satu jadwal keberangkatan terakhir pada Sabtu malam (28/2).

Agennya, Olivier van Lindonk, mengonfirmasi bahwa Auger-Aliassime telah mendarat dengan selamat di Indian Wells.

Situasi ini menempatkan penyelenggara Indian Wells dalam posisi sulit. Jika Medvedev dan pemain top lainnya gagal tiba tepat waktu, bagan pertandingan (draw) turnamen Masters 1000 pertama musim ini tersebut dipastikan akan mengalami perubahan besar. Hingga saat ini, komunitas tenis dunia masih memantau perkembangan pembukaan wilayah udara di Timur Tengah.

Penutupan wilayah udara ini juga berdampak pada sejumlah pelatih, ofisial pertandingan, dan jurnalis internasional yang baru saja menyelesaikan tugas di turnamen ATP 500 Dubai. (Ant/Z-10)