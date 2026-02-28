Headline
PETENIS putri Indonesia, Janice Tjen, terus mengukir prestasi gemilang di kancah internasional. Berpasangan dengan petenis Polandia, Katarzyna Piter, Janice sukses mengamankan tiket semifinal sektor ganda turnamen WTA 500 Merida Terbuka, Jumat (27/2) WIB
Duet Janice/Piter berhasil menghentikan langkah pasangan Marie Bouzkova (Rep Ceko) dan Ann Li (Amerika Serikat) melalui kemenangan straight set 7-6 (3) dan 6-3.
Laga yang berlangsung di Meksiko tersebut menjadi pembuktian mentalitas baja Janice/Piter, terutama saat mereka terjepit di set pertama.
Pertandingan diawali dengan tekanan tinggi dari kubu lawan. Janice/Piter sempat tertinggal jauh pada kedudukan 2-5 di set pembuka.
Namun, alih-alih menyerah, pasangan Indonesia-Polandia ini justru menemukan momentum kebangkitan. Mengandalkan servis kuat sebagai senjata utama, mereka perlahan mengejar ketertinggalan dan memaksa lawan bermain hingga fase tie-break.
Berdasarkan statistik WTA, servis pertama Janice/Piter menjadi kunci dominasi mereka dengan persentase masuk mencapai 72,1%. Ketangguhan ini membuat mereka sukses merebut set pertama setelah memenangi poin servis pertama sebesar 67,7 %.
Memasuki set kedua, tensi pertandingan tidak mengendur. Kedua pasangan saling kejar-mengejar angka hingga kedudukan 1-1, sebelum akhirnya Bouzkova/Li sempat memimpin di gim ketiga. Menanggapi tekanan tersebut, Janice/Piter meningkatkan intensitas serangan dan bermain lebih agresif.
Efektivitas permainan Janice/Piter terlihat dari keberhasilan mereka mengonversi tiga dari enam peluang break point.
Dengan persentase servis pertama yang meningkat hingga 75%, mereka sukses membalikkan keadaan menjadi unggul 5-3.
Momentum ini terus dijaga dengan disiplin tinggi hingga akhirnya mereka menutup pertandingan dengan kemenangan dalam durasi 1 jam 33 menit.
Kemenangan di sektor ganda ini seolah menjadi pelipur lara bagi Janice Tjen. Sebelumnya, langkah Janice di sektor tunggal harus terhenti lebih awal di putaran pertama setelah menyerah dari petenis Kolombia, Camila Osorio, dengan skor 4-6 dan 3-6.
Langkah Janice/Piter dipastikan akan semakin berat di babak semifinal. Mereka dijadwalkan menantang unggulan kedua, Cristina Bucsa (Spanyol) dan Jian Xinyu (Tiongkok), pada Sabtu (28/2) pukul 03.00 WIB.
Duet Spanyol-Tiongkok tersebut melaju ke empat besar setelah menang meyakinkan atas pasangan Rutuja Bhosale/Makoto Ninomiya dengan skor 6-2 dan 6-3.
Kini, harapan publik tenis tanah air tertuju pada Janice Tjen untuk terus melaju hingga partai puncak dan membawa pulang gelar juara dari Merida Terbuka. (Ant/Z-1)
