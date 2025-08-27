AS Terbuka 2025: Sinner dan Swiatek Melaju Mulus, Gauff Tertatih

Petenis Italia Jannik Sinner.(X/usopen)

PETENIS nomor satu dunia Jannik Sinner membuka langkahnya di US Open 2025 dengan kemenangan telak, Selasa (26/8). Unggulan asal Italia itu hanya butuh 1 jam 38 menit untuk menyingkirkan petenis peringkat 89 dunia asal Ceko, Vit Kopriva, dengan skor 6-1, 6-1, 6-2.

"Senang bisa kembali ke sini. Turnamen ini sangat spesial," ujar Sinner dikutip AFP.

Juara bertahan itu berambisi menjadi petenis putra pertama yang mampu mempertahankan gelar US Open sejak Roger Federer meraih lima gelar beruntun pada 2004–2008.

Sinner, 24 tahun, selanjutnya akan menghadapi Alexei Popyrin di babak ketiga. Ia mengaku bersyukur sudah pulih setelah terpaksa mundur di final Cincinnati Open pekan lalu melawan Carlos Alcaraz.

"Saya punya banyak kenangan indah dari tahun lalu. Setiap tahun berbeda, dan saya ingin memulai dengan cara terbaik, yang berhasil saya lakukan hari ini," tambahnya.

Penampilan impresif juga ditunjukkan unggulan utama putri, Iga Swiatek. Petenis Polandia itu melibas wakil Kolombia Emiliana Arango 6-1, 6-2.

Kemenangan tersebut mengukuhkan Swiatek sebagai petenis pertama yang membukukan 65 kemenangan beruntun di laga pembuka turnamen WTA, melewati rekor Monica Seles dengan 64 kemenangan.

Namun, dalam konferensi pers usai laga, perhatian beralih ke kabar pertunangan bintang pop Taylor Swift dengan pemain NFL Travis Kelce. Swiatek, yang dikenal sebagai penggemar berat Swift, menyambut gembira kabar tersebut.

"Saya bahagia untuknya, dia pantas mendapatkan yang terbaik," kata juara enam Grand Slam itu, yang akan menantang petenis Belanda Suzan Lamens di babak kedua.

Berbeda dengan Sinner dan Swiatek, Coco Gauff harus berjuang keras. Juara US Open 2023 itu dipaksa bertarung hampir tiga jam sebelum menyingkirkan Ajla Tomljanovic asal Australia 6-4, 6-7(2), 7-5. Gauff membuat 59 unforced error, 10 double fault, dan kehilangan enam kali servis.

"Itu bukan penampilan terbaik, tapi saya senang bisa lolos," ucap Gauff.

Ia bahkan mengganti tim pelatihnya jelang US Open demi memperbaiki servis. "Secara mental sangat berat, tapi saya mencoba. Meski belum sempurna, setidaknya ada kemajuan dibanding minggu lalu," katanya.

Di sisi lain, Naomi Osaka tampil percaya diri. Mantan petenis nomor satu dunia itu menundukkan Green Minnen (Belgia) 6-3, 6-4. "Bermain di sini rasanya seperti di rumah. Memang ini rumah saya," ujar Osaka yang kini menjadi unggulan ke-23 dan akan berjumpa Hailey Baptiste di babak berikutnya.

Hasil lain di sektor putri: unggulan ke-27 Marta Kostyuk (Ukraina) menyingkirkan Katie Boulter (Inggris) 6-4, 6-4, unggulan ke-8 Amanda Anisimova (AS) menekuk Kimberly Birrell (Australia) 6-3, 6-2, dan unggulan ke-18 Beatriz Haddad Maia (Brasil) menundukkan Sonay Kartal (Inggris) 6-3, 1-6, 6-1.

Namun, harapan publik Prancis pupus setelah Lois Boisson, semifinalis Prancis Terbuka, dikalahkan Viktorija Golubic (Swiss) 3-6, 7-6(3), 6-2. Sedangkan unggulan ke-13 Ekaterina Alexandrova (Rusia) menang atas Anastasija Sevastova (Latvia) 6-4, 6-1. Diana Shnaider dan Sofia Kenin menjadi dua unggulan yang harus tersingkir lebih awal. (Ndf/I-1)