Naomi Osaka Bertekad Kembalikan Kilau di US Open

Petenis Jepang Naomi Osaka.(Dok. National Bank Open)

MANTAN juara US Open dua kali, Naomi Osaka, bertekad mengembalikan performa terbaiknya setelah kembali masuk daftar unggulan di turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir.

Osaka, juara US Open 2018 dan 2020, melangkah ke babak kedua usai menyingkirkan wakil Belgia, Greet Minnen, dengan skor 6-3, 6-4, Selasa (26/8) waktu setempat.

Kemenangan itu menjadi langkah awal penting bagi petenis berusia 27 tahun yang terakhir kali meraih gelar mayor di Australia Open 2021.

Osaka tampil mencuri perhatian saat memasuki Louis Armstrong Stadium dengan busana merah berkilau lengkap dengan aksesori rambut berhias bunga mawar. Ia juga membawa boneka Labubu bernama “Billie Jean Bling” sebagai penghormatan kepada legenda tenis Billie Jean King.

Keberhasilan mencapai final Montreal awal Agustus lalu membuat Osaka kembali menembus 25 besar dunia dan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan.

“Turnamen ini sangat berarti bagi saya. Saya benar-benar ingin menang,” ujar Osaka dikutip dari AFP.

“Rasanya menyenangkan bisa mengalahkan beberapa pemain bagus, apalagi di lapangan keras yang saya cintai.”

Meski demikian, Osaka mengingatkan dirinya untuk tetap waspada. “Grand Slam itu berbeda. Banyak faktor yang memengaruhi. Tapi setiap kali bermain di sini, atmosfernya selalu terasa seperti rumah bagi saya,” ungkapnya.

Osaka, unggulan ke-23, akan menghadapi petenis tuan rumah Hailey Baptiste di babak berikutnya. Sejak kembali dari cuti melahirkan tahun lalu, Osaka memang belum menemukan konsistensi.

Namun, kerja samanya dengan Tomasz Wiktorowski, mantan pelatih Iga Swiatek, membuatnya terlihat lebih segar. Osaka kini membidik gelar tur pertama sejak terakhir kali juara di Melbourne empat tahun silam.

Undian yang relatif lebih bersahabat bisa menjadi jalan pembuka bagi kebangkitannya, meski juara bertahan Coco Gauff berpotensi menghadang jika ia mampu menembus babak 16 besar.

"Saya tidak takut menghadapi siapa pun. Hanya saja saya lebih suka memulai dengan perlahan sebelum menghadapi nama-nama besar," tegas Osaka. (Ndf/I1)