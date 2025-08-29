Jannik Sinner Lanjutkan Dominasi, Melaju ke Putaran Ketiga AS Terbuka

Jannik Sinner berhsil melaju ke putaran ketiga AS Terbuka, dengan mengalahkan Alexei Popyrin 6-3, 6-2, 6-2.(Media Sosial X)

PETENIS nomor satu dunia, Jannik Sinner, melanjutkan dominasinya di Grand Slam hard-court dengan kemenangan ke-23 beruntun. Ia melaju ke putaran ketiga AS Terbuka setelah menundukkan Alexei Popyrin 6-3, 6-2, 6-2 di Arthur Ashe Stadium.

Sinner sebelumnya tampil meyakinkan di babak pertama dengan hanya kehilangan empat game melawan Vit Kopriva. Kemenangan atas Popyrin, peringkat 36 dunia dan semifinalis tahun lalu yang pernah mengalahkan Novak Djokovic, menunjukkan Sinner tetap menjadi ancaman serius bagi rivalnya.

Petenis Italia itu mematahkan servis Popyrin di awal masing-masing set, mengamankan kemenangan dalam waktu sedikit lebih dari dua jam. Sejak kalah dari Alexander Zverev di babak keempat US Open 2023, Sinner belum menelan kekalahan di Grand Slam hard-court. Ia adalah juara bertahan Flushing Meadows dan dua kali juara Australian Open.

Meski meraih kemenangan, Sinner mengaku belum puas dengan servisnya, yang hanya mencapai 51% keberhasilan untuk first serve. “Saya merasa servis kami berdua tidak terlalu bagus, tapi saya sangat efektif dalam mengembalikan bola, terutama servis kedua lawan,” ujarnya. “Saya senang dengan penampilan hari ini. Tentu saya ingin meningkatkan servis, tapi bagian lainnya sudah cukup nyaman bagi saya.”

Di putaran ketiga, Sinner akan menghadapi Denis Shapovalov dari Kanada. Shapovalov merupakan unggulan 27, dengan peluang mengejar gelar Grand Slam ketiganya tahun ini.

Dominasi Sinner terlihat ketika ia menyelamatkan tiga break point pada tengah set kedua, kemudian langsung mematahkan servis lawan di game berikutnya untuk menutup peluang Popyrin bangkit. Pola serupa terjadi di set ketiga, ketika Sinner kembali memanfaatkan kesalahan lawan dan mematahkan servis untuk kemenangan meyakinkan.

Musetti dan Rublev Juga Melaju

Petenis Rusia Andrey Rublev berhasil menembus putaran ketiga setelah mengalahkan Tristan Boyer dari AS dalam pertandingan empat set yang ketat, 6-3, 6-3, 5-7, 7-6 (7-4). Rublev akan menghadapi Coleman Wong, yang sukses mempertahankan momentum setelah menjadi petenis pria pertama dari Hong Kong yang memenangkan pertandingan tunggal Grand Slam di era Open, dengan menyingkirkan Adam Walton dalam empat set.

Di bagian lain, unggulan ke-10 Italia, Lorenzo Musetti, menang mudah 6-4, 6-0, 6-2 atas veteran Belgia David Goffin untuk melaju ke putaran ketiga. (BBC/Z-2)