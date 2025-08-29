Venus Williams dan Leylah Fernandez Kejutkan Dunia di Putaran Pertama AS Terbuka Ganda Putri

Venus Williams dan Leylah Fernandez berhasil menang di putaran pertama ganda putri AS Terbuka, dengan mengalahkan Lyudmyla Kichenok dan Ellen Perez.(US Open)

VENUS Williams dan Leylah Fernandez mencatat kemenangan mengejutkan atas juara bertahan Lyudmyla Kichenok dan pasangannya Ellen Perez di putaran pertama AS Terbuka ganda putri.

Williams, 45, dan Fernandez, 22, berhasil menaklukkan unggulan keenam dengan skor 7-6 (7-4), 6-3 dan lolos ke putaran kedua, di mana mereka akan menghadapi Eri Hozumi dari Jepang dan Ulrikke Eikeri dari Norwegia.

Juara Grand Slam ganda 14 kali juara, Venus, baru menerima undangan wildcard untuk berpasangan dengan Fernandez. Awalnya, mereka tampak berada di ambang kekalahan, tertinggal 5-2 di set pertama setelah kehilangan dua break point. Namun, mereka membalikkan keadaan dengan dua break sebelum memenangkan tie-breaker.

Momentum dari kebangkitan itu terbawa ke set kedua. Duo Amerika-Kanada ini mematahkan servis lawan di game kedua, kemudian menyelamatkan dua break point saat tertekan di game ketiga. Fernandez menutup pertandingan dengan servis sempurna untuk memastikan kemenangan.

Kichenok dari Ukraina memenangkan gelar ganda putri tahun lalu bersama Jelena Ostapenko.

“Awalnya kami mencoba menyesuaikan diri,” kata Fernandez. “Venus memberi strategi yang luar biasa saat jeda: tingkatkan energi. Itu benar-benar membantu. Bermain di samping idolaku Venus sangat menegangkan tapi juga menyenangkan. Malam sebelumnya aku gemetar tapi sangat senang. Dia ramah dan membuatku lebih tenang, terima kasih!”

Tentang partnernya, Williams menambahkan: “Gaya bermain kami sama, aku hanya sedikit lebih besar, tapi kami tim yang hebat. Dia partner terbaikku selain Serena.”

Venus juga menerima wildcard untuk tunggal putri, menampilkan performa mengesankan melawan unggulan ke-11 Karolina Muchova sebelum kalah di set penentuan. Ia sebelumnya memenangkan gelar ganda putri US Open pada 1999 dan 2009 bersama adik perempuannya, Serena.

Fernandez, yang kalah dari Emma Raducanu di final US Open 2021, menempati unggulan ke-31 di tunggal dan akan menghadapi petenis nomor satu dunia Aryna Sabalenka di putaran ketiga pada Jumat. (BBC/Z-2)