Emma Raducanu Rekrut Mantan Pelatih Rafael Nadal

EMMA Raducanu merekrut Francis Roig, anggota tim pelatih Rafael Nadal hingga akhir 2025.
Roig, yang bekerja dengan Nadal antara 2005 hingga 2022 akan bergabung dengan Raducanu di turnamen Cincinnati Terbuka, yang akan dimulai pada 7 Agustus.
Diskusi dengan Roig dimulai selama Wimbledon, dengan uji coba menyusul tersingkirnya Raducanu di putaran ketiga oleh petenis nomor 1 dunia, Aryna Sabalenka.
Raducanu, petenis nomor 33 dunia, tidak memiliki pelatih tetap sejak Nick Cavaday mengundurkan diri pada Januari.
Ia sempat bekerja sama dengan Mark Petchey, komentator dan mantan pelatih Andy Murray, secara informal, tetapi mencari pelatih formal karena komitmen siaran Petchey yang membatasinya untuk menjadi pelatih penuh waktu.
Raducanu menikmati peningkatan performa selama kerja sama mereka, mencapai perempat final Queen's, pemanasan Wimbledon di London, dan semifinal Citi Terbuka di Washington D.C.
Pekan lalu, Raducanu, yang saat ini berada di peringkat 33 WTA, sempat mengikuti Kanada Terbuka. Namun, ia kandas di babak 32 besar ajang WTA 1000 Montreal tersebut setelah kalah dari unggulan kelima petenis Amerika Serikat (AS) Amanda Anisimova.
Roig bekerja sama dengan pelatih utama Nadal -- paman sang legenda tenis, Toni Nadal, Marc Lopez, dan Carlos Moya -- untuk meraih 22 gelar Grand Slam.
Ia meninggalkan tim pada 2022, dan kemudian melatih petenis Italia Matteo Berrettini pada 2023-2024.
Raducanu dan Roig diperkirakan akan berlatih bersama menjelang ajang WTA 1000 Cincinnati, satu tingkat di bawah Grand Slam. (Ant/Z-1)
