Headline
Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Emma Raducanu Rekrut Mantan Pelatih Rafael Nadal

Basuki Eka Purnama
07/8/2025 09:58
Emma Raducanu Rekrut Mantan Pelatih Rafael Nadal
Petenis Inggris Emma Raducanu(AFP/Kirill KUDRYAVTSEV)

EMMA Raducanu merekrut Francis Roig, anggota tim pelatih Rafael Nadal hingga akhir 2025.

Roig, yang bekerja dengan Nadal antara 2005 hingga 2022 akan bergabung dengan Raducanu di turnamen Cincinnati Terbuka, yang akan dimulai pada 7 Agustus.

Diskusi dengan Roig dimulai selama Wimbledon, dengan uji coba menyusul tersingkirnya Raducanu di putaran ketiga oleh petenis nomor 1 dunia, Aryna Sabalenka.

Baca juga : Emma Raducanu Kalahkan Marketa Vondrousova di Putaran Kedua Wimbledon

Raducanu, petenis nomor 33 dunia, tidak memiliki pelatih tetap sejak Nick Cavaday mengundurkan diri pada Januari.

Ia sempat bekerja sama dengan Mark Petchey, komentator dan mantan pelatih Andy Murray, secara informal, tetapi mencari pelatih formal karena komitmen siaran Petchey yang membatasinya untuk menjadi pelatih penuh waktu.

Raducanu menikmati peningkatan performa selama kerja sama mereka, mencapai perempat final Queen's, pemanasan Wimbledon di London, dan semifinal Citi Terbuka di Washington D.C.

Baca juga : Emma Raducanu Melaju ke Putaran Kedua Wimbledon

Pekan lalu, Raducanu, yang saat ini berada di peringkat 33 WTA, sempat mengikuti Kanada Terbuka. Namun, ia kandas di babak 32 besar ajang WTA 1000 Montreal tersebut setelah kalah dari unggulan kelima petenis Amerika Serikat (AS) Amanda Anisimova.

Roig bekerja sama dengan pelatih utama Nadal -- paman sang legenda tenis, Toni Nadal, Marc Lopez, dan Carlos Moya -- untuk meraih 22 gelar Grand Slam.

Ia meninggalkan tim pada 2022, dan kemudian melatih petenis Italia Matteo Berrettini pada 2023-2024.

Raducanu dan Roig diperkirakan akan berlatih bersama menjelang ajang WTA 1000 Cincinnati, satu tingkat di bawah Grand Slam. (Ant/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved