Anisimova Tekuk Janice Tjen di Babak 16 Besar Dubai Championship 2026

Janice Tjen.(WTA)

LANGKAH petenis putri andalan Indonesia, Janice Tjen, harus terhenti di babak 16 besar Dubai Championship 2026. Janice gagal melaju lebih jauh setelah mengakui keunggulan petenis Amerika Serikat sekaligus unggulan kedua, Amanda Anisimova, dalam dua set langsung 1-6 dan 3-6 pada Rabu (18/2).

Sejak awal set pertama, Anisimova mendominasi jalannya pertandingan. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas dengan mengandalkan service ace dan menutup gim pembuka dengan cepat.

Janice sempat mencoba memberikan perlawanan dan memperkecil kedudukan menjadi 1-3 pada gim keempat. Namun, kematangan Anisimova sulit dibendung, hingga set pertama ditutup dengan skor telak 1-6.

Janice sejatinya sempat memberikan harapan pada awal set kedua. Ia tampil menekan dan berhasil memimpin 2-0. Sayangnya, momentum tersebut tidak bertahan lama. Anisimova bangkit dan merebut lima gim beruntun untuk membalikkan keadaan menjadi 5-2.

Janice sempat memangkas skor menjadi 3-5, tetapi kegagalannya mengamankan poin saat memegang servis di gim kesembilan memastikan kemenangan bagi lawan.

Statistik mencatat Anisimova tampil sangat efisien dengan mengonversi enam dari delapan break point. Sebaliknya, Janice tampak kesulitan dalam melakukan servis dengan catatan enam kali double fault tanpa satu pun ace.

Meski kalah, capaian hingga babak ketiga di Dubai ini merupakan prestasi terbaik Janice di turnamen level WTA 500 ke atas. Sebelumnya, petenis kelahiran Jakarta ini selalu terhenti di babak kedua dalam rangkaian turnamen awal tahun, termasuk di Australia Terbuka, WTA 500 Abu Dhabi, dan WTA 1000 Qatar Open.

Tahun lalu, Janice juga menunjukkan progres signifikan dengan menembus babak utama AS Terbuka melalui kualifikasi sebelum akhirnya dihentikan Emma Raducanu di babak kedua.

Pengalaman menghadapi pemain top dunia seperti Karolina Pliskova, Liudmila Samsonova, hingga petenis nomor satu dunia Iga Swiatek diharapkan menjadi modal berharga bagi Janice untuk terus menembus jajaran elite petenis putri dunia. (I-2)