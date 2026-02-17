Alasan Ranking Janice Tjen Meningkat, Masuk 50 Besar!

Alasan Ranking WTA Janice Tjen Meningkat.(AFP)

DUNIA tenis Indonesia tengah merayakan pencapaian bersejarah. Per Februari 2026, Janice Tjen resmi menempati peringkat 46 dunia dalam rilis terbaru Women's Tennis Association (WTA). Pencapaian ini menjadikannya petenis putri Indonesia pertama yang menembus Top 50 dunia di abad ke-21, menyusul jejak legenda Yayuk Basuki.

Loncatan ranking yang luar biasa ini, dari luar peringkat 400 di awal 2025 hingga masuk jajaran elite, bukanlah sebuah kebetulan. Ada kombinasi strategi manajemen karier, kematangan mental dari sistem kompetisi Amerika Serikat, dan evolusi teknis yang unik di tengah dominasi permainan bertenaga besar (power tennis).

Fondasi Kuat dari Sistem NCAA (Pepperdine University)

Salah satu alasan utama kesuksesan Janice adalah keputusannya untuk menempuh jalur universitas di Amerika Serikat sebelum terjun sepenuhnya ke sirkuit profesional. Lulus dari Pepperdine University pada 2024, Janice membawa bekal mental kompetisi yang sangat tinggi.

Baca juga : Cetak Sejarah! Janice Tjen Lampaui Ekspektasi Dunia, masuk Peringkat 46 WTA

Di sistem NCAA, seorang atlet dipaksa bermain dalam tekanan tim setiap minggu. Hal ini membentuk ketangguhan mental yang jarang dimiliki pemain yang langsung terjun ke pro di usia remaja. Pelatihnya di Pepperdine meyakinkan Janice bahwa ia memiliki level untuk bersaing di WTA, asalkan ia konsisten menjaga ritme pertandingannya.

Gaya Main Variety yang Mengecoh Lawan

Di era di mana mayoritas pemain mengandalkan pukulan baseline yang keras, Janice Tjen muncul dengan pendekatan yang berbeda. Banyak pengamat internasional menyebut gaya mainnya sangat mirip dengan mantan nomor satu dunia, Ashleigh Barty.

Janice tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga kecerdasan taktis. Ia sering menggunakan backhand slice yang rendah untuk merusak ritme lawan, disusul dengan drop shot atau serangan ke depan net. Statistik menunjukkan bahwa Janice memenangkan lebih dari 65% poin saat ia maju ke depan net, sebuah angka yang sangat tinggi untuk tunggal putri modern.

Baca juga : Janice Tjen Menggila di Qatar Terbuka 2026: Libas Haddad Maia, Hadapi Iga Swiatek

Konsistensi dan Volume Pertandingan yang Tinggi

Tahun 2025 menjadi tahun transisi yang krusial. Janice mencatatkan rekor kemenangan yang mencengangkan, yakni 77 kemenangan berbanding hanya 15 kekalahan di berbagai level turnamen (ITF dan WTA). Ia sempat mencatatkan 27 kemenangan beruntun antara Mei hingga Juli 2025.

Kemenangan di turnamen WTA 250 Chennai Open dan WTA 125 Jinan menjadi pendongkrak poin yang signifikan. Volume pertandingan yang tinggi ini membantunya beradaptasi dengan berbagai tipe lapangan dan karakter lawan, mulai dari pemain bertahan hingga big hitter.

Kemenangan Kunci di Panggung Grand Slam

Ranking seorang pemain tidak akan melesat tanpa kemenangan atas pemain unggulan. Janice membuktikan kualitasnya dengan mengalahkan Veronika Kudermetova (saat itu peringkat 24) di US Open 2025. Tren positif ini berlanjut di Australian Open 2026, di mana ia menumbangkan Leylah Fernandez di babak pertama.

Dampak bagi Tenis Indonesia

Keberhasilan Janice tidak hanya berdampak pada ranking pribadinya, tetapi juga pada ekosistem tenis di tanah air. Ia membuktikan bahwa jalur pendidikan (college tennis) bisa menjadi jembatan yang valid menuju karier profesional kelas dunia. Hal ini menginspirasi banyak atlet muda Indonesia untuk tidak terburu-buru meninggalkan pendidikan demi mengejar poin profesional.

Fakta tentang Janice Tjen

Berapa ranking tertinggi Janice Tjen? Hingga Februari 2026, ranking tertinggi Janice adalah peringkat 46 dunia.

Siapa pelatih Janice Tjen? Janice saat ini dilatih oleh Chris Bint dan didukung oleh manajemen IMG Tennis.

Apa gelar terbesar Janice Tjen? Gelar tunggal WTA 250 pertamanya diraih di Chennai Open 2025.

Keberhasilan Janice Tjen