Janice Tjen Menggila di Qatar Terbuka 2026: Libas Haddad Maia, Hadapi Iga Swiatek

Janice Tjen vs Beatriz Haddad Maia.(Dok Istimewa)

JANICE Tjen memastikan tiket babak 32 besar Qatar Terbuka 2026 usai mengalahkan Beatriz Haddad Maia dengan skor meyakinkan 6-1, 6-0. Selanjutnya ia akan menantang petenis nomor dua dunia Iga Swiatek.

Petenis Indonesia Janice Tjen mencatat kemenangan impresif pada ajang WTA 1000 Qatar Terbuka 2026 setelah menyingkirkan wakil Brasil Beatriz Haddad Maia. Bertanding di Khalifa International Tennis and Squash Complex, Doha, Senin (9/2) malam, Janice tampil dominan sejak awal hingga menutup laga dua set langsung.

Janice memperlihatkan efektivitas tinggi, terutama saat memanfaatkan servis pertama. Ia meraih 76 persen poin dari servis pembuka, jauh lebih efisien dibanding lawannya. Sepanjang pertandingan, Janice hanya kehilangan satu gim, menegaskan kontrol permainan yang konsisten dan agresif.

Dari sisi statistik, Janice juga unggul dalam momen krusial. Ia mengonversi lima dari 10 peluang break point, sedangkan Haddad Maia gagal memaksimalkan satu-satunya kesempatan break yang didapat.

Total poin yang diraih Janice mencapai 56, berbanding 32 milik lawan. Janice juga mencatat tiga ace, sementara Haddad Maia tanpa ace.

Hasil tersebut menjadi bekal penting bagi Janice menjelang laga berikutnya melawan Iga Swiatek pada babak 32 besar, Selasa (10/2) malam, pukul 20.10 WIB. Duel ini akan menjadi pertemuan perdana kedua pemain di level tur utama.

Secara peringkat dan pengalaman, Swiatek lebih difavoritkan. Namun Janice memiliki catatan pertahanan yang patut diperhitungkan. Hingga awal musim 2026, persentase penyelamatan break point Janice tercatat 60,4 persen, lebih tinggi dibanding Swiatek yang berada di angka 51,5 persen.

Konsistensi, ketahanan mental, dan keberanian bermain agresif akan menjadi faktor penentu bagi Janice untuk menahan tekanan permainan Swiatek di lapangan keras Doha. Publik tenis nasional kini menanti apakah Janice mampu memperpanjang tren positifnya dan kembali menciptakan kejutan di turnamen level elite ini. (I-2)