Hasil Qatar Terbuka 2026: Jannik Sinner Tekuk Tomas Machac, Melaju ke Putaran Kedua

Petenis Italia Jannic Sinner.(Xinhua)

PENAMPILAN dominan ditunjukkan Jannik Sinner dalam laga perdana sekembalinya sang petenis ke lapangan hijau.

Sinner sukses melenggang ke putaran kedua Qatar Terbuka 2026 setelah mengandaskan perlawanan petenis Ceko, Tomas Machac, dua set langsung 6-1 dan 6-4, Senin (16/2).

Kemenangan di Doha itu menjadi momentum penting bagi petenis peringkat dua dunia tersebut untuk bangkit.

Pasalnya, hal tersebut adalah laga kompetitif pertamanya sejak gagal mempertahankan gelar di Australia Terbuka bulan lalu akibat takluk dari Novak Djokovic di babak semifinal.

"Secara fisik saya merasa baik. Setiap pertandingan akan terasa lebih sulit, jadi saya berharap bisa siap untuk laga berikutnya," ujar Sinner dikutip dari AFP.

Sinner tampil trenggalek sejak awal laga dengan mengamankan set pertama hanya dalam waktu kurang dari 30 menit.

Meski kondisi lapangan cukup berangin, petenis Italia ini menunjukkan kelasnya dengan hanya kehilangan enam poin dari sembilan gim servis yang ia mainkan.

Memasuki set kedua, Machac mulai memberikan perlawanan berarti. Namun, momentum Sinner tak terbendung setelah berhasil melakukan break di gim kelima.

Walau sempat butuh lima kali match point untuk menyudahi perlawanan peringkat 31 dunia itu, pemilik empat gelar Grand Slam ini tetap mampu menjaga keunggulannya hingga akhir.

Di babak 16 besar, Sinner akan ditantang Alexei Popyrin. Petenis Australia tersebut melaju setelah menang telak 6-0, 6-2 atas wakil tuan rumah, Mubarak Shannan Zayid.

Sementara itu, rival utama Sinner, Carlos Alcaraz, dijadwalkan baru akan memulai aksinya pada Selasa melawan petenis Prancis, Arthur Rinderknech.

Alcaraz yang menyandang status unggulan pertama datang ke Doha dengan modal kepercayaan diri tinggi usai merengkuh trofi juara di Australia Terbuka 2026.

Hasil Pertandingan Lain

Sejumlah laga putaran 32 besar lainnya juga menyajikan drama comeback. Unggulan keenam asal Ceko, Jakub Mensik, harus bekerja keras mengalahkan Jan Choinski 6-7 (6-8), 6-2, dan 6-4.

Jejak serupa diikuti petenis Prancis, Arthur Fils, yang bangkit dari kekalahan set pertama untuk menyingkirkan Kamil Majchrzak dengan skor 6-7 (5-7), 6-3, dan 6-4. (Ndf/I-1)