Qatar Terbuka 2026: Janice Tjen Dihentikan Iga Swiatek di Babak 32 Besar

LANGKAH petenis putri andalan Indonesia, Janice Tjen, di turnamen WTA 1000 Qatar Terbuka 2026 resmi terhenti di babak 32 besar setelah mengakui keunggulan petenis nomor dua dunia, Iga Swiatek.

Dalam laga yang digelar di Khalifa International Tennis and Squash Complex, Doha, Selasa (10/2) malam WIB, Janice menyerah dua set langsung 0-6 dan 3-6 dalam durasi 69 menit.

Meski harus angkat koper, Janice sejatinya memberikan sinyal positif lewat performa yang meningkat di set kedua. Menghadapi Swiatek, yang memiliki rekor tak terkalahkan di laga pembuka dalam 72 turnamen terakhir, Janice sempat memberikan tekanan berarti.

Petenis berusia 23 tahun itu mulai menemukan ritme permainan yang membawanya menembus peringkat 46 dunia. Setelah aksi saling mematahkan servis di awal set kedua, Janice memaksa Swiatek bekerja ekstra keras untuk mempertahankan keunggulan.

Namun, kematangan Swiatek menjadi pembeda. Ia berhasil mematahkan servis Janice di gim kedelapan untuk unggul 5-3, sebelum akhirnya menyudahi perlawanan wakil Indonesia tersebut.

Bagi Swiatek, kemenangan ini menjadi momentum kebangkitan setelah tersingkir di perempat final Australia Terbuka. Sejak set pertama, petenis asal Polandia itu tampil dominan tanpa memberi ruang bagi Janice, hingga menutup set dengan skor telak 6-0.

Catatan tersebut merupakan skor "bagel" (6-0) ke-36 bagi Swiatek di level WTA 1000, sebuah rekor tertinggi sejak format ini diperkenalkan pada 2009. Terkait dominasinya, Swiatek menegaskan bahwa bermain maksimal adalah bentuk sportivitas.

"Saya merasa Anda justru tidak menghormati lawan jika sengaja memberikan gim, karena kita di sini untuk memberikan yang terbaik," ujar Swiatek melalui laman resmi WTA.

Statistik mencatat Swiatek sangat solid dengan memenangi 83 persen poin dari servis kedua, sementara Janice hanya mencatatkan 38 persen. Kendati demikian, pengalaman menghadapi pemain elit dunia menjadi modal berharga bagi Janice dalam misinya menembus jajaran 30 besar dunia.

Selanjutnya, Swiatek akan menantang petenis Rusia, Daria Kasatkina, di babak 16 besar. Sementara itu, Janice Tjen diharapkan mampu menjaga momentum positif ini untuk turnamen-turnamen mendatang. (H-2)