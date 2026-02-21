Carlos Alcaraz Tumbangkan Rublev, Tantang Fils di Final Qatar Terbuka

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Petenis nomor satu dunia Carlos Alcaraz melaju ke final Qatar ExxonMobil Open 2026 setelah menyingkirkan juara bertahan Andrey Rublev dengan skor 7-6(3), 6-4 pada babak semifinal, Jumat (20/2). Kemenangan ini memperpanjang rekor sempurna Alcaraz sepanjang musim 2026 sekaligus memastikan dirinya mencapai final ke-12 dalam 13 turnamen terakhir.
Laga berlangsung ketat sejak awal. Kedua pemain saling mematahkan servis di set pertama hingga pertandingan harus ditentukan lewat tie-break. Alcaraz mampu menjaga ketenangan di momen krusial dan mengunci tie-break dengan skor 7-3, meski Rublev memberikan perlawanan agresif melalui pukulan forehand yang kerap menyulitkan.
Memasuki set kedua, Alcaraz sempat unggul 3-0. Namun Rublev bangkit dan mampu menyamakan kedudukan, membuat pertandingan kembali berjalan seimbang.
Saat memimpin 5-3 dan melakukan servis untuk kemenangan, Alcaraz sempat gagal memanfaatkan tiga match point akibat tekanan balik Rublev. Bahkan, petenis Rusia itu berhasil menyelamatkan lima peluang match point sepanjang laga.
Namun ketenangan menjadi pembeda. Setelah beberapa peluang terbuang, Alcaraz akhirnya mengunci kemenangan melalui match point keenam untuk memastikan tiket ke final.
Usai pertandingan Semifinal Qatar Terbuka, Alcaraz mengaku puas dengan pendekatan mentalnya di lapangan. Ia menilai kematangan dalam mengontrol emosi dan tetap fokus menjadi faktor utama di balik kemenangan dramatis tersebut.
Kemenangan ini juga menandai laju tak terkalahkan Alcaraz dalam 11 pertandingan sepanjang musim 2026.
Di partai final, Alcaraz akan menghadapi petenis Prancis Arthur Fils yang melaju setelah mengalahkan Jakub Mensik di semifinal lainnya.
Laga final ini menjadi kesempatan pertama bagi Alcaraz untuk merebut gelar di Doha, sekaligus menjaga momentum setelah menjuarai Australian Open awal musim ini. (E-3)
Daniil Medvedev, bintang tenis dunia terjebak di Dubai akibat penutupan ruang udara Timur Tengah. Terancam absen di ATP Masters 1000 Indian Wells.
Felix Auger-Aliassime mengalahkan unggulan ke-15 Andrey Rublev tiga set langsung untuk melaju ke perempat final Amerika Serikat (AS) Terbuka
Carlos Alcaraz, berhasil menyingkirkan Andrey Rublev dengan skor 6-3, 4-6, 7-5 untuk melaju ke semifinal Cincinnati Terbuka.
Jika ia lolos dari semifinal Kanada Terbuka, Taylor Fritz akan menjadi petenis AS pertama yang melaju ke final keseluruhan sembilan turnamen ATP Masters 1000 saat ini.
Carlos Alcaraz dengan cepat bangkit dari ketertinggalan satu set, mengalahkan Andrey Rublev 6-7 (5), 6-3, 6-4, dan 6-4 di putaran keempat Wimhledon.
Carlos Alcaraz sukses melaju ke babak semifinal Barcelona Terbuka. Satu tiket ia raih setelah meraih kemenangan impresif 7-5, 6-3 atas Alex de Minaur di fase perempat final.
Carlos Alcaraz berhasil memastikan tempatnya di semifinal Monte Carlo Masters setelah mengalahkan Arthur Fils 4-6, 7-5, 6-3 dalam pertarungan sengit.
ALEXANDER Zverev disingkirkan oleh petenis asal Prancis Arthur Fils 3-6 6-3 6-4 dari turnamen Miami Open.
Hamad Medjedovic berhasil menjuarai Next Gen ATP Finals di Jeddah, usia mengalahkan Arthur Fils 3-4 (6/8), 4-1, 4-2, 3-4 (9/11), 4-1.
Kemenangan atas Van Assche merupakan kemenangan keempat dari empat laga yang dimainkan Fils di King Abdullah Sports City pada pekan ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved