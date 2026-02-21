Carlos Alcaraz Tumbangkan Rublev, Tantang Fils di Final Qatar Terbuka

Carlos Alacaraz(ATP)

Petenis nomor satu dunia Carlos Alcaraz melaju ke final Qatar ExxonMobil Open 2026 setelah menyingkirkan juara bertahan Andrey Rublev dengan skor 7-6(3), 6-4 pada babak semifinal, Jumat (20/2). Kemenangan ini memperpanjang rekor sempurna Alcaraz sepanjang musim 2026 sekaligus memastikan dirinya mencapai final ke-12 dalam 13 turnamen terakhir.

Laga berlangsung ketat sejak awal. Kedua pemain saling mematahkan servis di set pertama hingga pertandingan harus ditentukan lewat tie-break. Alcaraz mampu menjaga ketenangan di momen krusial dan mengunci tie-break dengan skor 7-3, meski Rublev memberikan perlawanan agresif melalui pukulan forehand yang kerap menyulitkan.

Memasuki set kedua, Alcaraz sempat unggul 3-0. Namun Rublev bangkit dan mampu menyamakan kedudukan, membuat pertandingan kembali berjalan seimbang.

Saat memimpin 5-3 dan melakukan servis untuk kemenangan, Alcaraz sempat gagal memanfaatkan tiga match point akibat tekanan balik Rublev. Bahkan, petenis Rusia itu berhasil menyelamatkan lima peluang match point sepanjang laga.

Namun ketenangan menjadi pembeda. Setelah beberapa peluang terbuang, Alcaraz akhirnya mengunci kemenangan melalui match point keenam untuk memastikan tiket ke final.

Alcaraz: Bangga dengan Kematangan Permainan

Usai pertandingan Semifinal Qatar Terbuka, Alcaraz mengaku puas dengan pendekatan mentalnya di lapangan. Ia menilai kematangan dalam mengontrol emosi dan tetap fokus menjadi faktor utama di balik kemenangan dramatis tersebut.

Kemenangan ini juga menandai laju tak terkalahkan Alcaraz dalam 11 pertandingan sepanjang musim 2026.

Tantangan di Final

Di partai final, Alcaraz akan menghadapi petenis Prancis Arthur Fils yang melaju setelah mengalahkan Jakub Mensik di semifinal lainnya.

Laga final ini menjadi kesempatan pertama bagi Alcaraz untuk merebut gelar di Doha, sekaligus menjaga momentum setelah menjuarai Australian Open awal musim ini. (E-3)