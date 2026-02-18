Qatar Terbuka 2026: Carlos Alcaraz Tekuk Arthur Rinderknech, Melaju ke Putaran Kedua

Petenis Spanyol Carlos Alcaraz memeluk trofi Australian Open usai mengalahkan petenis Serbia Novak Djokovic pada babak final di Rod Laver Arena, Melbourne, Minggu (1/2/2026).(ATP)

LAJU positif Carlos Alcaraz berlanjut di turnamen Doha. Petenis peringkat satu dunia itu sukses melewati hadangan pertama di Qatar Terbuka setelah menundukkan wakil Prancis, Arthur Rinderknech, dua set langsung 6-4, 7-6 (7/5) pada laga Selasa (17/2).

Kemenangan ini menjadi penampilan perdana Alcaraz di pertandingan kompetitif setelah menjuarai Australia Terbuka di Melbourne bulan lalu. Gelar tersebut sekaligus menasbihkan dirinya sebagai petenis putra termuda yang mampu melengkapi koleksi gelar Career Grand Slam.

Menghadapi Rinderknech yang menempati peringkat 30 dunia, Alcaraz dipaksa bekerja keras. Ia mengamankan set pertama berkat satu break pada gim kelima, namun mendapat perlawanan ketat di set kedua hingga harus menyelesaikan pertandingan melalui tie-break.

Rinderknech punya peluang break point saat set kedua sedang menuju tie-break sebelum akhirnya Alcaraz mampu menjaga konsistensi permainan pada poin-poin krusial.

"Pertandingan yang sangat sulit. Arthur adalah pemain yang berbahaya dan tidak ada yang ingin menghadapinya di babak pertama," ujar Alcaraz dikutip dari AFP.

Ia mengaku puas bisa tetap tenang dan menjaga level permainannya tetap positif di momen-momen penting.

Pada babak kedua, Alcaraz akan menghadapi wakil Prancis lainnya, Valentin Royer, yang saat ini menempati peringkat 60 dunia. Jika melaju ke perempat final, ia berpeluang bertemu unggulan ketujuh Karen Khachanov, yang sebelumnya menang tiga set atas Shintaro Mochizuki.

Turnamen di Doha juga kembali memunculkan potensi persaingan antara Alcaraz dan rival utamanya, Jannik Sinner. Statistik mencatat tidak ada petenis lain selain keduanya yang mampu meraih gelar juara di turnamen yang mereka ikuti bersama sejak Andrey Rublev menang di Madrid pada Mei 2024.

Hasil Laga Lain

Rublev memastikan tempat di babak kedua setelah mengalahkan petenis Belanda, Jesper De Jong, dengan skor 6-4, 6-3. Sementara itu, juara edisi 2023 Daniil Medvedev akan menghadapi Stefanos Tsitsipas di pertandingan berikutnya.

Langkah ke babak kedua juga diraih Jiri Lehecka setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat, Jenson Brooksby, lewat kemenangan straight set. Petenis tersebut merupakan pemain yang menyingkirkan Alcaraz di Qatar tahun lalu.