Hasil Qatar Open 2026 Iga Swatek vs Janice Tjen: Mantan Ratu Tenis Dunia Masih Terlalu Kuat

LANGKAH petenis andalan Indonesia, Janice Tjen, di turnamen WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2026 harus terhenti di tangan raksasa Polandia, Iga Swiatek. Dalam pertandingan yang berlangsung di Khalifa International Tennis and Squash Complex, Doha, pada Selasa, 10 Februari 2026, Swiatek menang dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3.
Meskipun Janice Tjen datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah menembus peringkat 46 dunia awal bulan ini, pengalaman Swiatek sebagai pemegang enam gelar Grand Slam terbukti menjadi pembeda yang sangat kontras di atas lapangan hard court Doha.
Sejak gim pertama dimulai, Iga Swiatek langsung menunjukkan mengapa ia pernah merajai takhta tenis putri dunia selama 125 minggu. Swiatek melepaskan pukulan topspin forehand yang sangat berat, memaksa Janice Tjen bermain jauh di belakang garis baseline.
Janice sempat memberikan perlawanan pada gim ketiga dengan servis keras yang menjadi senjatanya selama tur 2025 lalu. Namun, Swiatek yang dikenal sebagai salah satu returner terbaik di dunia, mampu membaca arah servis Janice dengan sangat baik. Break point pertama didapatkan Swiatek pada gim keempat, mengubah skor menjadi 3-1.
Statistik Set Pertama: Swiatek mencatatkan 12 winners sementara Janice Tjen hanya mampu membalas dengan 4 winners akibat tekanan konstan dari baseline.
Memasuki set kedua, Janice Tjen mencoba mengubah strategi dengan lebih sering melepaskan drop shot dan variasi slice untuk merusak ritme Swiatek. Strategi ini sempat membuahkan hasil ketika Janice berhasil mematahkan servis Swiatek di gim kedua, membuat penonton di Doha bergemuruh.
Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama. Swiatek segera melakukan penyesuaian taktik dengan meningkatkan agresivitas di area net. Swiatek membalas dengan melakukan re-break secara beruntun di gim ketiga dan kelima. Janice Tjen sebenarnya menunjukkan peningkatan performa yang signifikan, tetapi akurasi penempatan bola Swiatek pada poin-poin kritis tetap tak tergoyahkan.
|Statistik
|Iga Swiatek
|Janice Tjen
|Skor Akhir
|6, 6
|2, 3
|Aces
|4
|2
|Unforced Errors
|15
|22
Kekalahan ini memang menyakitkan bagi penggemar tenis tanah air, namun performa Janice Tjen tetap patut diapresiasi. Menghadapi pemain sekaliber Swiatek di babak utama turnamen level WTA 1000 adalah pencapaian bersejarah bagi tenis Indonesia sejak era Yayuk Basuki.
Janice Tjen kini dijadwalkan akan melanjutkan tur Timur Tengah-nya menuju Dubai Tennis Championships. Dengan peringkat dunia yang kini stabil di posisi 40 besar, Janice dipastikan akan mendapatkan akses langsung ke babak utama berbagai turnamen bergengsi sepanjang musim 2026. (Z-4)
