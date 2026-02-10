Live! Link Streaming Qatar Open 2026 Iga Swiatek vs Jance Tjen

Petenis putri Indonesia Janice Tjen(ANTARA FOTO/Fauzan)

PERTARUNGAN besar akan tersaji di babak utama turnamen WTA 1000 Qatar Open 2026. Petenis peringkat satu dunia, Iga Swiatek, akan berhadapan dengan wakil terbaik Indonesia, Janice Tjen, dalam laga yang sangat dinantikan oleh publik tenis tanah air.

Jadwal dan Lokasi Pertandingan

Pertandingan antara Iga Swiatek vs Janice Tjen dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 Februari 2026. Kick-off atau waktu mulai pertandingan diperkirakan pada pukul 20.30 WIB, menyesuaikan dengan durasi partai sebelumnya di lapangan yang sama.

Detail Pertandingan: Turnamen: Qatar TotalEnergies Open 2026 (WTA 1000)

Qatar TotalEnergies Open 2026 (WTA 1000) Lokasi: Khalifa International Tennis and Squash Complex, Doha, Qatar

Khalifa International Tennis and Squash Complex, Doha, Qatar Waktu: Selasa, 10 Februari 2026, 20.30 WIB

Selasa, 10 Februari 2026, 20.30 WIB Lapangan: Center Court (Hard Court)

Perbandingan Kekuatan: David vs Goliath di Doha

Pertemuan ini merupakan duel klasik antara pemain mapan berpengalaman melawan talenta muda yang sedang naik daun. Iga Swiatek, yang telah mengoleksi berbagai gelar Grand Slam, dikenal dengan permainan agresif dan pergerakan kaki yang sangat efisien. Doha selalu menjadi tempat favorit bagi Swiatek, di mana ia sering kali mendominasi lawan-lawannya dengan skor telak.

Sementara itu, Janice Tjen membawa harapan besar bagi Indonesia. Setelah tampil impresif di level universitas Amerika Serikat dan sirkuit ITF, Janice menunjukkan kematangan mental yang luar biasa di babak kualifikasi Qatar Open tahun ini. Strategi counter-puncher yang menjadi ciri khas Janice akan diuji oleh kekuatan pukulan groundstroke Swiatek yang sangat bertenaga.

Statistik Kunci Kedua Pemain

Aspek Iga Swiatek Janice Tjen Gaya Main Aggressive Baseliner Counter-Puncher Keunggulan Top-spin & Mental Juara Kelincahan & Akurasi Penempatan Bola Pengalaman Doha Multi-time Champion Debut Babak Utama WTA 1000

Anda dapat menyaksikan perjuangan Janice Tjen menghadapi Iga Swiatek secara live streaming. Di Indonesia, hak siar resmi turnamen WTA dipegang oleh beIN Sports yang dapat diakses melalui berbagai platform digital.

Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan agar Janice Tjen dapat memberikan penampilan terbaiknya dan mencetak sejarah baru di turnamen Qatar Open 2026 ini. (Z-4)