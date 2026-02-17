Cetak Sejarah! Janice Tjen Lampaui Ekspektasi Dunia, masuk Peringkat 46 WTA

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DUNIA olahraga Indonesia kembali bersinar di panggung internasional. Janice Tjen, atlet tenis berbakat berusia 23 tahun, resmi mengukir sejarah sebagai petenis putri Indonesia pertama di abad ke-21 yang berhasil menembus jajaran 50 besar dunia dalam peringkat Women's Tennis Association (WTA).
Pencapaian ini bukan sekadar angka, melainkan simbol kebangkitan tenis nasional setelah penantian panjang selama puluhan tahun. Keberhasilan Janice membuktikan bahwa talenta Indonesia mampu bersaing di level tertinggi turnamen Grand Slam dan WTA Tour.
Per Februari 2026, Janice Tjen menempati peringkat 46 dunia. Posisi ini diraih setelah ia melonjak 12 peringkat dari posisi sebelumnya di urutan ke-59. Jika menilik ke belakang, progres yang ditunjukkan Janice sangat luar biasa.
Pada Februari 2025, ia masih berada di peringkat 395 dunia. Dalam waktu satu tahun, ia berhasil memangkas jarak ratusan peringkat melalui konsistensi di berbagai turnamen bergengsi, termasuk keberhasilannya mencapai babak 16 besar di turnamen kategori WTA 500.
|Peringkat WTA
|46
|Peringkat Sebelumnya
|59
|Usia
|23 Tahun
|Total Hadiah (Prize Money)
|> $175.000
Perjalanan Janice menuju Top 50 diwarnai dengan kemenangan-kemenangan krusial melawan pemain top dunia. Salah satu momen paling ikonik adalah saat ia mengalahkan bintang tenis Kanada, Leylah Fernandez, dalam dua set langsung.
Kemenangan ini memberikan sinyal kepada dunia bahwa Janice adalah ancaman baru di sirkuit putri.
Selain itu, performa solidnya di Abu Dhabi Open 2026, di mana ia memberikan perlawanan sengit saat menghadapi petenis tangguh Rusia, Liudmila Samsonova, semakin memperkokoh posisinya sebagai rising star. Pengalaman bertanding di level tinggi ini menjadi modal berharga bagi Janice untuk menghadapi musim kompetisi mendatang.
Salah satu hal yang membedakan Janice Tjen adalah latar belakang pendidikannya. Sebelum terjun sepenuhnya ke dunia profesional, Janice mengasah kemampuannya di kompetisi tenis universitas Amerika Serikat (NCAA) bersama Pepperdine University.
Sistem kompetisi yang kompetitif di level universitas terbukti menjadi kawah candradimuka yang efektif. Di sana, ia belajar mengenai mentalitas bertanding, disiplin, dan ketahanan fisik yang kini menjadi senjata utamanya di WTA Tour. Keberhasilan Janice kini menjadi inspirasi bagi banyak atlet muda Indonesia bahwa jalur akademis dan prestasi olahraga bisa berjalan beriringan.
Pencapaian Janice Tjen sering kali dibandingkan dengan legenda tenis Indonesia, Yayuk Basuki, yang pernah mencapai peringkat 19 dunia pada dekade 1990-an. Setelah era Yayuk dan Angelique Widjaja, Indonesia sempat mengalami kekosongan wakil di jajaran elit dunia.
Hadirnya Janice di peringkat 47 WTA seolah menyambung kembali rantai prestasi yang sempat terputus. Dengan usia yang masih muda dan total hadiah karier yang telah melampaui angka 175.000 dolar AS (dalam Mata Uang Rupiah setara dengan miliaran), potensi Janice untuk terus naik ke peringkat yang lebih tinggi sangat terbuka lebar.
Apa peringkat tertinggi Janice Tjen?
Hingga Februari 2026, peringkat tertinggi yang diraih Janice Tjen adalah posisi 46 dunia WTA.
Siapa pemain top yang pernah dikalahkan Janice Tjen?
Janice tercatat pernah mengalahkan Leylah Fernandez, petenis asal Kanada yang merupakan mantan finalis US Open.
Di universitas mana Janice Tjen menempuh pendidikan?
Janice Tjen merupakan alumni dan mantan atlet tenis dari Pepperdine University, Amerika Serikat. (Z-10)
Petenis nomor satu dunia, Aryna Sabalenka, menjadi salah satu sosok yang paling lantang mendukung usulan tersebut.
Djokovic terakhir kali manjurai Grand Slam dalam US Open 2023
Petenis Italia Jannik Sinner mengakui kekalahannya dari Novak Djokovic di semifinal Australia Terbuka sebagai salah satu yang paling menyakitkan dalam kariernya.
Setelah kalah di set pertama dan kemudian tertinggal 1-2, Djokovic bangkit mengalahkan juara bertahan dua kali itu dengan skor 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.
Hasil Australia Terbuka 2026 menampilkan kemenangan Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, dan Coco Gauff yang melaju mulus ke putaran ketiga di Melbourne.
LANGKAH petenis andalan Indonesia, Janice Tjen, harus terhenti lebih awal di turnamen WTA 1000 Indian Wells 2026 setelah menderita kekalahan dramatis dalam pertarungan tiga set
PETENIS putri Indonesia, Janice Tjen, memilih menatap ajang Indian Wells 2026 dengan pendekatan realistis. Ia tidak memasang target khusus, melainkan berfokus pada peningkatan kualitas.
PETENIS putri Indonesia Janice Tjen harus menempuh jalur terjal dalam ajang WTA 1000 Indian Wells 2026 setelah hasil undian resmi dirilis penyelenggara.
Duet Janice/Piter berhasil menghentikan langkah pasangan Marie Bouzkova (Rep Ceko) dan Ann Li (Amerika Serikat) melalui kemenangan straight set 7-6 (3) dan 6-3.
PETENIS Indonesia Janice Tjen masuk daftar peserta tunggal putri Indian Wells 2026, turnamen level WTA 1000, sekaligus berpeluang menambah pengalaman di ajang elite dunia.
Janice Tjen, yang menempati posisi unggulan keenam, dipaksa menyerah dua set langsung dengan skor 4-6 dan 3-6 oleh Camila Osorio di putaran pertama Merida Terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved