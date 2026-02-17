Cetak Sejarah! Janice Tjen Lampaui Ekspektasi Dunia, masuk Peringkat 46 WTA

Janice Tjen masuk 50 besar ranking WTA.(Dok. AFP)

DUNIA olahraga Indonesia kembali bersinar di panggung internasional. Janice Tjen, atlet tenis berbakat berusia 23 tahun, resmi mengukir sejarah sebagai petenis putri Indonesia pertama di abad ke-21 yang berhasil menembus jajaran 50 besar dunia dalam peringkat Women's Tennis Association (WTA).

Pencapaian ini bukan sekadar angka, melainkan simbol kebangkitan tenis nasional setelah penantian panjang selama puluhan tahun. Keberhasilan Janice membuktikan bahwa talenta Indonesia mampu bersaing di level tertinggi turnamen Grand Slam dan WTA Tour.

Lonjakan Peringkat yang Fenomenal

Per Februari 2026, Janice Tjen menempati peringkat 46 dunia. Posisi ini diraih setelah ia melonjak 12 peringkat dari posisi sebelumnya di urutan ke-59. Jika menilik ke belakang, progres yang ditunjukkan Janice sangat luar biasa.

Pada Februari 2025, ia masih berada di peringkat 395 dunia. Dalam waktu satu tahun, ia berhasil memangkas jarak ratusan peringkat melalui konsistensi di berbagai turnamen bergengsi, termasuk keberhasilannya mencapai babak 16 besar di turnamen kategori WTA 500.

Statistik Karier Janice Tjen (Februari 2026)

Peringkat WTA 46 Peringkat Sebelumnya 59 Usia 23 Tahun Total Hadiah (Prize Money) > $175.000

Kemenangan Kunci dan Momen Terobosan

Perjalanan Janice menuju Top 50 diwarnai dengan kemenangan-kemenangan krusial melawan pemain top dunia. Salah satu momen paling ikonik adalah saat ia mengalahkan bintang tenis Kanada, Leylah Fernandez, dalam dua set langsung.

Kemenangan ini memberikan sinyal kepada dunia bahwa Janice adalah ancaman baru di sirkuit putri.

Selain itu, performa solidnya di Abu Dhabi Open 2026, di mana ia memberikan perlawanan sengit saat menghadapi petenis tangguh Rusia, Liudmila Samsonova, semakin memperkokoh posisinya sebagai rising star. Pengalaman bertanding di level tinggi ini menjadi modal berharga bagi Janice untuk menghadapi musim kompetisi mendatang.

Dari Tenis Universitas Menuju Panggung Profesional

Salah satu hal yang membedakan Janice Tjen adalah latar belakang pendidikannya. Sebelum terjun sepenuhnya ke dunia profesional, Janice mengasah kemampuannya di kompetisi tenis universitas Amerika Serikat (NCAA) bersama Pepperdine University.

Sistem kompetisi yang kompetitif di level universitas terbukti menjadi kawah candradimuka yang efektif. Di sana, ia belajar mengenai mentalitas bertanding, disiplin, dan ketahanan fisik yang kini menjadi senjata utamanya di WTA Tour. Keberhasilan Janice kini menjadi inspirasi bagi banyak atlet muda Indonesia bahwa jalur akademis dan prestasi olahraga bisa berjalan beriringan.

Menelusuri Jejak Legenda Tenis Indonesia

Pencapaian Janice Tjen sering kali dibandingkan dengan legenda tenis Indonesia, Yayuk Basuki, yang pernah mencapai peringkat 19 dunia pada dekade 1990-an. Setelah era Yayuk dan Angelique Widjaja, Indonesia sempat mengalami kekosongan wakil di jajaran elit dunia.

Hadirnya Janice di peringkat 47 WTA seolah menyambung kembali rantai prestasi yang sempat terputus. Dengan usia yang masih muda dan total hadiah karier yang telah melampaui angka 175.000 dolar AS (dalam Mata Uang Rupiah setara dengan miliaran), potensi Janice untuk terus naik ke peringkat yang lebih tinggi sangat terbuka lebar.

Kunci Sukses Janice Tjen

Transisi matang dari level junior dan universitas ke profesional.

Konsistensi dalam mengikuti turnamen kategori WTA 250 dan 500 untuk mendulang poin.

Kemenangan atas pemain unggulan yang memberikan kepercayaan diri tinggi.

Tim pelatih dan manajemen yang solid dalam mengatur jadwal turnamen.

Ketahanan fisik yang mumpuni untuk bersaing dalam jadwal tur yang padat.

Fakta tentang Janice Tjen

Apa peringkat tertinggi Janice Tjen?

Hingga Februari 2026, peringkat tertinggi yang diraih Janice Tjen adalah posisi 46 dunia WTA.

Siapa pemain top yang pernah dikalahkan Janice Tjen?

Janice tercatat pernah mengalahkan Leylah Fernandez, petenis asal Kanada yang merupakan mantan finalis US Open.

Di universitas mana Janice Tjen menempuh pendidikan?

Janice Tjen merupakan alumni dan mantan atlet tenis dari Pepperdine University, Amerika Serikat. (Z-10)