Janice Tjen Tersingkir di Babak Pertama Indian Wells 2026

Janice Tjen(AFP)

LANGKAH petenis andalan Indonesia, Janice Tjen, harus terhenti lebih awal di turnamen WTA 1000 Indian Wells 2026 setelah menderita kekalahan dramatis dalam pertarungan tiga set melawan wakil Rumania, Jaqueline Cristian.

Bermain di Indian Wells, California, Amerika Serikat, pada Rabu (4/3) waktu setempat, Janice gagal mempertahankan keunggulan di set penentuan dan menyerah dengan skor akhir 6-4, 4-6, 6-7(8). Hasil ini menjadi catatan antiklimaks bagi Janice yang sebenarnya sempat memberikan perlawanan sengit sejak awal laga.

Pertarungan kedua petenis berlangsung alot sejak set pembuka. Janice sempat tertinggal 3-4 setelah kehilangan servis, namun ia berhasil bangkit dengan mengamankan tiga gim beruntun untuk menutup set pertama.

Memasuki set kedua, Jaqueline tampil lebih agresif dan sempat memimpin jauh 5-1. Meski Janice sempat mengejar dengan mencetak tiga poin beruntun, ia gagal mengunci kemenangan dua set langsung.

Pada set penentuan, Janice sejatinya berada di atas angin setelah unggul cepat 3-0. Namun, Jaqueline mampu bangkit dan menyamakan kedudukan. Drama terjadi di fase tiebreak saat Janice tertinggal 0-3 dan kehilangan servis sebanyak empat kali yang berujung pada kekalahannya.

Kegagalan di sektor tunggal ini tidak lantas mengakhiri kiprah Janice di Indian Wells. Ia masih dijadwalkan turun di nomor ganda putri berpasangan dengan petenis Taiwan, Hao-Ching Chan.

Pada babak pertama, duet ini akan menghadapi tantangan dari pasangan Katarzyna Piter (Polandia) dan Andreja Klepac (Slovenia).

Pertemuan dengan Piter menjadi menarik mengingat petenis Polandia tersebut merupakan mantan rekan duet Janice saat merengkuh gelar juara di WTA 250 Hobart International 2026 dan Guangzhou Open 2025. (H-4)