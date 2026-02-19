Carlos Alcaraz Melaju ke Perempat Final Doha Usai Tekuk Valentin Royer

Petenis Spanyol Carlos Alcaraz(AFP/KARIM JAAFAR)

PETENIS nomor satu dunia, Carlos Alcaraz, kembali menunjukkan mentalitas baja dalam perjalanannya di turnamen ATP 500 Qatar ExxonMobil Open.

Meski sempat berada di ujung tanduk di set kedua, Alcaraz berhasil menyudahi perlawanan Valentin Royer dengan skor 6-2, 7-5 untuk mengamankan tiket ke babak perempat final, Kamis (19/2) WIB.

Kemenangan ini mempertegas dominasi petenis Spanyol tersebut di awal musim 2026.

Baca juga : Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka Puncaki Daftar Unggulan Australia Terbuka 2026

Setelah sukses merengkuh gelar Australia Terbuka bulan lalu, Alcaraz kini mencatatkan rekor fantastis dengan 27 kemenangan beruntun di lapangan keras luar ruangan (outdoor hard court), sebuah catatan yang dimulai sejak kemenangannya di Cincinnati Terbuka, Agustus silam.

Kebangkitan di Set Kedua

Pertandingan yang berlangsung selama 96 menit di Doha ini sejatinya dimulai dengan mulus bagi Alcaraz. Ia merebut set pertama dengan skor meyakinkan 6-2.

Namun, memasuki set kedua, Valentin Royer mulai memberikan perlawanan sengit. Petenis Prancis berusia 24 tahun itu sempat memimpin jauh 5-2 dan tampak akan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan.

Baca juga : Tekuk Lorenzo Musetti, Carlos Alcaraz Duduki Peringkat Satu Dunia

Dalam posisi tertekan, Alcaraz menaikkan level permainannya secara drastis. Ia memenangi lima gim berturut-turut untuk membalikkan keadaan.

Pengalaman dan ketenangan sang unggulan teratas menjadi pembeda saat ia mematahkan servis Royer di momen-momen krusial untuk menyamakan kedudukan 5-5, sebelum akhirnya menutup laga dengan skor 7-5.

"Jelas saya harus siap menghadapi segalanya," kata Alcaraz saat ditanya mengenai keraguan di tengah laga, dikutip dari ATP.

"Jujur, ada beberapa momen ketika saya berpikir tentang set ketiga, tetapi jelas itu hanya sebagian kecil dari pikiran saya. Selebihnya adalah berusaha menemukan solusi, menemukan cara yang tepat lagi," lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa kemenangan ini bukan sekadar soal teknik, melainkan perjuangan mental.

"Saya sangat senang dan gembira karena saya mampu menemukan ritme yang baik lagi, dan permainan tenis yang bagus. Ini hanya tentang berjuang. Saya tahu tenis. Ini hanya tentang satu poin, dan terkadang sangat sulit untuk menyelesaikan set atau pertandingan. Saya hanya harus bertahan, dan saya senang saya berhasil membalikkan keadaan dan meraih kemenangan dalam dua set langsung," papar Alcaraz

Menatap Duel Lawan Khachanov

Di babak perempat final, Alcaraz dijadwalkan bertemu dengan Karen Khachanov. Khachanov, yang merupakan juara bertahan edisi 2024 di Doha, melaju ke delapan besar setelah mengalahkan Marton Fucsovics melalui pertarungan tiga set, 6-2, 4-6, dan 6-4.

Secara statistik, Alcaraz jauh lebih diunggulkan dengan rekor pertemuan (head-to-head) 5-0 atas Khachanov.

Kendati demikian, Alcaraz tetap waspada mengingat misi besarnya untuk meraih trofi pertama di Doha, setelah tahun lalu harus terhenti di babak yang sama oleh Jiri Lehecka.

Sementara itu, dari bagan undian yang sama, persaingan juga semakin memanas. Unggulan kelima Andrey Rublev akan ditantang oleh Stefanos Tsitsipas. Nama terakhir sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah berhasil menyingkirkan Daniil Medvedev di babak sebelumnya. (Ant/Z-1)