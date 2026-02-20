Kejutan di Qatar Terbuka: Jakub Mensik Tumbangkan Jannik Sinner

Headline
KEJUTAN besar mewarnai babak perempat final Qatar Terbuka 2026. Petenis muda Rep Ceko, Jakub Mensik, mencatatkan kemenangan terbesar dalam kariernya setelah menumbangkan petenis nomor dua dunia, Jannik Sinner, dalam pertarungan tiga set yang dramatis pada Jumat (20/2) WIB.
Mensik, yang kini berusia 20 tahun, tampil percaya diri untuk menyudahi perlawanan Sinner dengan skor 7-6 (3), 2-6, dan 6-3.
Kemenangan ini sekaligus mengantarkannya ke babak semifinal untuk menghadapi petenis Prancis, Arthur Fils.
Seusai laga, Mensik mengaku masih tidak percaya bisa menundukkan juara sekaliber Sinner dalam pertemuan perdana mereka.
"Sejujurnya, saya tidak tahu," kata Mensik saat ditanya bagaimana ia menyelesaikan kemenangannya, dikutip dari ATP.
Kunci kemenangan Mensik terletak pada ketenangan dan kualitas servisnya yang mematikan. Statistik ATP mencatat ia berhasil memenangi 82% (49/60) poin dari servis pertamanya.
Meski sempat kehilangan momentum di set kedua, Mensik mampu bangkit di set penentu setelah jeda istirahat.
"Sebelum pertandingan, saya sudah tahu kualitas Jannik. Dia orang yang hebat, juara yang hebat. Apa yang telah dia lakukan di awal kariernya saja sudah sangat mengesankan, jadi saya tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit," ujar Mensik.
"Tapi meskipun begitu, saya datang ke pertandingan untuk memenanginya, dan benar-benar memiliki mentalitas juara," lanjutnya.
Mensik juga mengakui bahwa kondisi lapangan yang melambat di malam hari menjadi tantangan tersendiri.
"Servis saya cukup bagus, meskipun kondisi lapangan mulai melambat di malam hari. Itu adalah pertarungan mental yang sangat berat," tambahnya.
Kemenangan ini membawa Mensik naik tiga peringkat ke posisi 13 ATP. Catatannya melawan petenis Top 5 kini menjadi 4-2, termasuk kemenangan prestisius melawan Novak Djokovic dan Sinner.
Mensik, yang sebelumnya menjadi juara di Auckland, pada awal 2026, dan Miami pada 2025, kini berpeluang mengulang sukses di Doha setelah sebelumnya sempat mencapai final di tempat yang sama dua tahun silam.
Tantangan Berikutnya: Arthur Fils
Di babak semifinal, Mensik akan ditantang oleh Arthur Fils, 21. Fils sendiri baru saja kembali beraksi setelah absen panjang akibat cedera punggung. Meski merasa belum kembali ke performa puncaknya, Fils mengaku puas dengan progresnya sejauh ini.
"Saya tidak tahu bahwa saya akan bermain sebaik itu secepat ini. Anda tidak tahu apa yang diharapkan ketika Anda kembali dari cedera selama, apa, enam hingga delapan bulan. Jadi Anda benar-benar tidak tahu apa yang diharapkan," ungkap Fils dalam konferensi pers pasca pertandingan.
Laga semifinal antara dua bintang muda ini diprediksi akan berlangsung sengit mengingat keduanya tengah berada dalam tren positif di awal musim 2026. (Ant/Z-1)
