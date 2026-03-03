Daniil Medvedev Terjebak di Dubai akibat Perang Iran, ATP Bereaksi

Juara turnamen Daniil Medvedev menggelar Sesi foto bersama dalam sesi penyerahan trofi di Dubai, Sabtu (28/2/2026).(Dubai Duty Free Tennis Championships)

SEJUMLAH kecil pemain tenis dunia masih tertahan di Dubai usai turnamen ATP 500 akibat penutupan wilayah udara menyusul serangan rudal dan drone Iran. ATP memastikan keselamatan pemain menjadi prioritas utama.

Sejumlah kecil pemain tenis dunia dilaporkan belum dapat meninggalkan Dubai setelah berakhirnya turnamen level ATP 500 pekan lalu, menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan sebagian wilayah udara.

Badan pengelola tur tenis putra, Association of Tennis Professionals (ATP), menyatakan keselamatan dan kesejahteraan seluruh pemain serta ofisial menjadi prioritas utama di tengah situasi tersebut.

Petenis Rusia Daniil Medvedev, yang menjuarai nomor tunggal pada Sabtu, termasuk di antara mereka yang belum dapat meninggalkan kota tersebut akibat serangan rudal dan drone dari Iran.

"Keselamatan, keamanan dan kesejahteraan para pemain, staf, dan personel turnamen adalah prioritas kami," demikian pernyataan ATP yang dipublikasikan melalui media sosial X.

"Kami dapat mengonfirmasi bahwa sejumlah kecil pemain dan anggota tim masih berada di Dubai. Mereka ditempatkan di hotel resmi turnamen. Kami berkomunikasi langsung dengan mereka yang terdampak."

Situasi serupa diungkapkan petenis Finlandia Harri Heliovaara, yang menjuarai nomor ganda bersama petenis Inggris Henry Patten. Dalam blog pribadinya pada Minggu, ia menulis bahwa "sebagian besar wilayah udara di kawasan sekitar ditutup" sebagai respons atas serangan Iran.

Heliovaara memperkirakan sekitar 30 orang secara keseluruhan masih ditampung di sebuah hotel dekat bandara.

"Kami hanya menunggu dengan tenang sampai situasi membaik," tulisnya.

"Tentu saja kami ingin pergi secepat mungkin, tetapi terkadang hal terbaik adalah menunggu."

Harapan mulai muncul setelah otoritas bandara Dubai mengumumkan penerbangan "terbatas" akan kembali beroperasi pada Senin malam. Maskapai Emirates dan flydubai menyatakan akan melanjutkan sebagian penerbangan pada Senin malam, sementara Etihad Airways yang berbasis di Abu Dhabi berencana kembali beroperasi pada Selasa.

"Sampai saat ini instruksi ATP sangat jelas: tetap berada di hotel dan menunggu," ujar Heliovaara.

Petenis berusia 36 tahun itu menilai perjalanan darat menuju Oman atau Arab Saudi tidak realistis untuk ditempuh dalam kondisi saat ini.

Iran, yang sejak Sabtu menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dan Israel, membalas dengan mengirim drone dan rudal ke sejumlah negara di kawasan, termasuk Uni Emirat Arab.

Meski sejumlah ledakan terdengar di Dubai sejak awal konflik, partai final ganda tetap digelar pada Sabtu dan upacara penyerahan trofi nomor tunggal tetap berlangsung.

Turnamen Dubai Tennis Championships menjadi rangkaian terakhir sebelum tur putra dan putri bergeser ke California untuk mengikuti ajang Masters dan WTA 1000 di Indian Wells mulai Rabu.

Sementara itu, turnamen level Challenger yang merupakan strata kedua dalam sirkuit profesional masih dijadwalkan berlangsung di Fujairah, wilayah timur laut Uni Emirat Arab.

Menanggapi pertanyaan terkait dua turnamen Challenger pada 2-8 Maret dan 9-15 Maret, ATP hanya merujuk pada pernyataan di media sosial tanpa memberikan kepastian status penyelenggaraan.

Adapun Federasi Tenis Internasional menyatakan kepada AFP bahwa dua turnamen World Tennis Tour level ketiga yang dijadwalkan pada 16-28 Maret di Fujairah telah "ditunda". (Ndf/I-1)