Menang Tanpa Bertanding? Kisah Daniil Medvedev dan Rekor Jessica Pegula di Dubai 2026

Dubai Tennis Championships 2026: Rekapitulasi Juara, Hadiah, dan Momen Bersejarah

Dubai Tennis Championships 2026 kembali mengukuhkan diri sebagai pusat perhatian dunia tenis internasional. Diselenggarakan di Aviation Club Tennis Centre yang megah, edisi tahun ini melahirkan catatan sejarah baru bagi para pemain bintang seperti Jessica Pegula dan Daniil Medvedev.

Dominasi Jessica Pegula di Sektor Putri (WTA 1000)

Petenis Amerika Serikat, Jessica Pegula, tampil luar biasa sepanjang turnamen. Di babak final yang berlangsung pada 21 Februari 2026, Pegula berhasil mengalahkan Elina Svitolina dengan skor meyakinkan 6-2, 6-4. Gelar ini merupakan trofi WTA 1000 keempat bagi Pegula dan gelar ke-10 dalam karier profesionalnya.

Kemenangan ini juga menjadikannya salah satu juara tertua dalam sejarah Dubai pada usia 31 tahun, bergabung dengan jajaran legenda seperti Venus Williams yang pernah menjuarai turnamen ini di usia kepala tiga.

Gelar Unik Daniil Medvedev di Sektor Putra (ATP 500)

Di bagian putra, Daniil Medvedev merengkuh gelar juara Dubai untuk kedua kalinya setelah tahun 2023. Namun, final edisi 2026 berakhir tanpa pertandingan setelah Tallon Griekspoor mengundurkan diri akibat cedera hamstring kiri. Medvedev pun dinobatkan sebagai juara walkover tanpa kehilangan satu set pun sepanjang turnamen.

Catatan Sejarah: Ini adalah pertama kalinya dalam karier Daniil Medvedev ia berhasil memenangkan turnamen yang sama sebanyak dua kali.

Daftar Pemenang Dubai Tennis Championships 2026

Kategori Juara Skor Final Tunggal Putra Daniil Medvedev Walkover (Cedera Lawan) Tunggal Putri Jessica Pegula 6-2, 6-4 Ganda Putra H. Heliövaara / H. Patten Juara Ganda Putri G. Dabrowski / L. Stefani Juara

Hadiah dan Poin Peringkat

Turnamen Dubai Duty Free Tennis Championships 2026 menawarkan hadiah yang sangat kompetitif dalam Mata Uang Rupiah (setara dengan standar US Dollar ATP/WTA):

WTA 1000: Total komitmen hadiah sebesar US$ 4.088.211. Juara tunggal putri mendapatkan US$ 665.000.

Total komitmen hadiah sebesar US$ 4.088.211. Juara tunggal putri mendapatkan US$ 665.000. ATP 500: Total komitmen hadiah sebesar US$ 3.311.005. Juara tunggal putra mendapatkan US$ 619.160.

Momen Ikonik dan Tantangan Penyelenggaraan

Edisi 2026 juga diwarnai perdebatan mengenai kalender turnamen yang padat. Mundurnya petenis nomor satu dunia Iga Swiatek dan Aryna Sabalenka sesaat sebelum turnamen memicu diskusi mengenai hukuman pengurangan poin bagi atlet yang absen di turnamen wajib. Selain itu, panitia menghadapi kritik mengenai sistem pencahayaan stadion yang menyebabkan bayangan tajam, sehingga menyulitkan penonton televisi melihat pergerakan bola pada laga siang hari.

FAQ Dubai Tennis Championships

Siapa pemain dengan gelar terbanyak di Dubai? Roger Federer memegang rekor dengan 8 gelar juara di sektor putra.

Di mana lokasi turnamen ini? Pertandingan digelar di Aviation Club Tennis Centre, Dubai, Uni Emirat Arab.

Kapan turnamen ini diadakan? Biasanya berlangsung pada akhir Februari setiap tahunnya.