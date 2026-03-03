Menang Tanpa Bertanding? Kisah Daniil Medvedev dan Rekor Jessica Pegula di Dubai 2026

Headline
Dubai Tennis Championships 2026 kembali mengukuhkan diri sebagai pusat perhatian dunia tenis internasional. Diselenggarakan di Aviation Club Tennis Centre yang megah, edisi tahun ini melahirkan catatan sejarah baru bagi para pemain bintang seperti Jessica Pegula dan Daniil Medvedev.
Petenis Amerika Serikat, Jessica Pegula, tampil luar biasa sepanjang turnamen. Di babak final yang berlangsung pada 21 Februari 2026, Pegula berhasil mengalahkan Elina Svitolina dengan skor meyakinkan 6-2, 6-4. Gelar ini merupakan trofi WTA 1000 keempat bagi Pegula dan gelar ke-10 dalam karier profesionalnya.
Kemenangan ini juga menjadikannya salah satu juara tertua dalam sejarah Dubai pada usia 31 tahun, bergabung dengan jajaran legenda seperti Venus Williams yang pernah menjuarai turnamen ini di usia kepala tiga.
Di bagian putra, Daniil Medvedev merengkuh gelar juara Dubai untuk kedua kalinya setelah tahun 2023. Namun, final edisi 2026 berakhir tanpa pertandingan setelah Tallon Griekspoor mengundurkan diri akibat cedera hamstring kiri. Medvedev pun dinobatkan sebagai juara walkover tanpa kehilangan satu set pun sepanjang turnamen.
|Juara
|Skor Final
|Tunggal Putra
|Daniil Medvedev
|Walkover (Cedera Lawan)
|Tunggal Putri
|Jessica Pegula
|6-2, 6-4
|Ganda Putra
|H. Heliövaara / H. Patten
|Juara
|Ganda Putri
|G. Dabrowski / L. Stefani
|Juara
Turnamen Dubai Duty Free Tennis Championships 2026 menawarkan hadiah yang sangat kompetitif dalam Mata Uang Rupiah (setara dengan standar US Dollar ATP/WTA):
Edisi 2026 juga diwarnai perdebatan mengenai kalender turnamen yang padat. Mundurnya petenis nomor satu dunia Iga Swiatek dan Aryna Sabalenka sesaat sebelum turnamen memicu diskusi mengenai hukuman pengurangan poin bagi atlet yang absen di turnamen wajib. Selain itu, panitia menghadapi kritik mengenai sistem pencahayaan stadion yang menyebabkan bayangan tajam, sehingga menyulitkan penonton televisi melihat pergerakan bola pada laga siang hari.
Siapa pemain dengan gelar terbanyak di Dubai? Roger Federer memegang rekor dengan 8 gelar juara di sektor putra.
Di mana lokasi turnamen ini? Pertandingan digelar di Aviation Club Tennis Centre, Dubai, Uni Emirat Arab.
Kapan turnamen ini diadakan? Biasanya berlangsung pada akhir Februari setiap tahunnya.
Belajar dari kasus Daniil Medvedev yang terjebak di Dubai 2026, inilah panduan lengkap protokol keamanan atlet profesional di zona konflik global.
Pemain tenis dunia salah satunya Daniil Medvedev masih tertahan di Dubai usai turnamen ATP 500 akibat penutupan wilayah udara menyusul serangan rudal dan drone Iran.
