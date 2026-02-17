Berduet dengan Marie Kouzkova, Janice Tjen Melaju ke Putaran Kedua WTA 1000 di Dubai

Petenis putri Indonesia Janice Tjen.(Instagram @janicetjen)

HARAPAN tenis putri Indonesia di ajang WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships 2026 kini tertuju sepenuhnya pada pundak Janice Tjen. Petenis muda berbakat ini sukses mengamankan tiket ke putaran kedua sektor ganda putri setelah melewati drama super tie-break yang menegangkan.

Janice, yang berduet dengan petenis Rep Ceko, Marie Bouzkova, menunjukkan mentalitas baja saat menghadapi pasangan Jiang Xinyu (Tiongkok) dan Ulrikke Eikeri (Norwegia).

Laga yang berlangsung selama 1 jam 22 menit tersebut berakhir dengan skor kemenangan 6-2, 4-6, [10-5] untuk keunggulan Janice/Bouzkova.

Dominasi Servis dan Kematangan Mental

Janice Tjen tampil sangat dominan sejak set pembuka. Statistik WTA mencatat keampuhan servis pertama Janice/Bouzkova yang mencapai angka 85,6%.

Keunggulan teknis ini membuat lawan tertekan, terbukti dengan empat kesalahan ganda (double faults) yang dilakukan pasangan Jiang/Eikeri.

Janice hanya memerlukan dua dari empat peluang break point untuk menutup set pertama dengan skor telak 6-2.

Memasuki set kedua, situasi sempat berbalik. Pasangan Jiang/Eikeri mulai bermain agresif dan berhasil memaksakan set penentu setelah menang 4-6.

Namun, di saat krusial super tie-break, Janice mampu kembali fokus. Dengan kontrol pengembalian bola yang presisi, ia dan Bouzkova berhasil mendikte permainan untuk mengunci kemenangan 10-5.

Ujian Berat Menanti di Putaran Kedua

Kemenangan ini membawa Janice Tjen melangkah lebih jauh di turnamen bergengsi ini. Namun, tantangan yang lebih besar sudah menanti di depan mata.

Di putaran kedua, Janice/Bouzkova dijadwalkan bertemu dengan unggulan kelima, Gabriela Dabrowski (Kanada) dan Luisa Stefani (Brasil).

Duel ini akan menjadi ujian konsistensi bagi Janice. Pasangan Dabrowski/Stefani dikenal sebagai lawan tangguh yang baru saja mengalahkan duo Australia, Kimberly Birrell/Maya Joint, dengan skor meyakinkan 6-3, 6-4.

Menariknya, Dabrowski/Stefani jugalah yang menghentikan langkah petenis senior Indonesia, Aldila Sutjiadi, di turnamen Doha pekan lalu.

Kini, Janice Tjen membawa misi ganda di Dubai: menjaga asa Indonesia di turnamen WTA 1000 sekaligus mencoba memberikan kejutan dengan menumbangkan salah satu pasangan unggulan dunia. (Ant/Z-1)