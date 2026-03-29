Headline
E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Jannik Sinner akan Hadapi Jiri Lehecka di Final Miami Terbuka

Basuki Eka Purnama
29/3/2026 05:02
Petenis Italia Jannik Sinner(AFP/MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA )

PETENIS peringkat dua dunia, Jannik Sinner, berpeluang besar mengukir sejarah baru dalam kariernya. Sinner dijadwalkan menantang unggulan ke-21, Jiri Lehecka, di partai puncak Miami Terbuka, yang akan berlangsung Senin (30/3) WIB.

Laga ini bukan sekadar perebutan trofi biasa bagi Sinner. Jika menang, ia akan meraih gelar Miami Terbuka keduanya sekaligus melengkapi capaian prestisius Sunshine Double, menjadi juara di Indian Wells dan Miami di tahun yang sama. 

Sinner berpotensi menjadi petenis putra pertama yang melakukan hal tersebut sejak Roger Federer pada 2017.

Performa Dominan

Langkah Sinner menuju final tergolong impresif. Ia belum kehilangan satu set pun sepanjang turnamen dan mencatatkan rekor kemenangan 32 set berturut-turut di level Masters 1000. 

Di babak semifinal, Sinner menghentikan perlawanan Alexander Zverev dengan skor 6-3 dan 7-6 (7/4).

Kembali ke final Miami memiliki makna emosional bagi Sinner, setelah sebelumnya absen pada edisi 2025 akibat sanksi doping selama tiga bulan.

"Kembali ke final di sini sangat, sangat berarti bagi saya," ungkap Sinner.

Tantangan dari Lehecka

Di sisi lain net, Lehecka siap memberikan kejutan. Lehecka melaju ke final Masters 1000 pertamanya setelah menang telak atas Arthur Fils 6-2 dan 6-2. 

Petenis Rep Ceko ini mengusung misi mempertahankan trofi di negaranya, mengikuti jejak rekan senegaranya, Jakub Mensik, yang menjuarai Miami Terbuka tahun lalu.

Meski demikian, catatan statistik berpihak pada Sinner. Dari tiga pertemuan sebelumnya, Sinner selalu unggul atas Lehecka, termasuk kemenangan terakhir mereka di Prancis Terbuka 2025. (AFP/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved