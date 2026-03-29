Jannik Sinner akan Hadapi Jiri Lehecka di Final Miami Terbuka

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PETENIS peringkat dua dunia, Jannik Sinner, berpeluang besar mengukir sejarah baru dalam kariernya. Sinner dijadwalkan menantang unggulan ke-21, Jiri Lehecka, di partai puncak Miami Terbuka, yang akan berlangsung Senin (30/3) WIB.
Laga ini bukan sekadar perebutan trofi biasa bagi Sinner. Jika menang, ia akan meraih gelar Miami Terbuka keduanya sekaligus melengkapi capaian prestisius Sunshine Double, menjadi juara di Indian Wells dan Miami di tahun yang sama.
Sinner berpotensi menjadi petenis putra pertama yang melakukan hal tersebut sejak Roger Federer pada 2017.
Langkah Sinner menuju final tergolong impresif. Ia belum kehilangan satu set pun sepanjang turnamen dan mencatatkan rekor kemenangan 32 set berturut-turut di level Masters 1000.
Di babak semifinal, Sinner menghentikan perlawanan Alexander Zverev dengan skor 6-3 dan 7-6 (7/4).
Kembali ke final Miami memiliki makna emosional bagi Sinner, setelah sebelumnya absen pada edisi 2025 akibat sanksi doping selama tiga bulan.
"Kembali ke final di sini sangat, sangat berarti bagi saya," ungkap Sinner.
Di sisi lain net, Lehecka siap memberikan kejutan. Lehecka melaju ke final Masters 1000 pertamanya setelah menang telak atas Arthur Fils 6-2 dan 6-2.
Petenis Rep Ceko ini mengusung misi mempertahankan trofi di negaranya, mengikuti jejak rekan senegaranya, Jakub Mensik, yang menjuarai Miami Terbuka tahun lalu.
Meski demikian, catatan statistik berpihak pada Sinner. Dari tiga pertemuan sebelumnya, Sinner selalu unggul atas Lehecka, termasuk kemenangan terakhir mereka di Prancis Terbuka 2025. (AFP/Z-1)
Aryna Sabalenka, sukses mempertahankan gelarnya di turnamen WTA 1000 Miami Terbuka setelah menumbangkan unggulan keempat, Coco Gauff, lewat drama tiga set 6-2, 4-6, dan 6-3.
Duet Aldila/Ingrid menyudahi perlawanan Baptista/Stearns melalui drama tiga set dengan skor 6-2, 6-7, dan 10-6 di Miami Terbuka.
Jannik Sinner, tampil dominan saat menyingkirkan wakil Bosnia dan Herzegovina, Damir Dzumhur. Sinner menutup laga dengan skor identik 6-3 dan 6-3 dalam waktu 70 menit.
Kompetisi Grup I Zona Asia/Oseania Piala Billie Jean King (BJK Cup) 2026 tersebut dijadwalkan berlangsung di New Delhi, India, pada 7-11 April mendatang.
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin takluk dari pasangan Denmark, Christian Faust Kjær/Rasmus Kjær, melalui pertarungan rubber game dengan skor 18-21, 21-12, dan 14-21 di Orleans Masters.
