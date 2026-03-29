Pertahankan Gelar Miami Terbuka, Aryna Sabalenka Raih Sunshine Double

PETENIS nomor satu dunia, Aryna Sabalenka, sukses mempertahankan gelarnya di turnamen WTA 1000 Miami Terbuka setelah menumbangkan unggulan keempat, Coco Gauff, lewat drama tiga set 6-2, 4-6, dan 6-3, Minggu (29/3) WIB.
Kemenangan ini mencatatkan sejarah bagi petenis asal Belarus tersebut. Berikut adalah poin-poin penting dari kemenangan Sabalenka:
Sabalenka langsung menggebrak di set pertama dengan permainan tenaga yang presisi. Ia mematahkan servis Gauff di awal laga dan menutup set dengan skor dominan 6-2 hanya dalam waktu 37 menit tanpa menghadapi satu pun break point.
Set kedua berlangsung lebih sengit. Dukungan publik di Stadion Hard Rock sempat membangkitkan semangat Gauff.
Meski sempat kesulitan menghadapi tekanan Sabalenka, Gauff menunjukkan kegigihannya dengan mematahkan servis lawan di momen krusial untuk merebut set kedua 6-4 dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentu.
Namun, momentum Gauff terhenti di set ketiga. Sabalenka langsung mengambil kendali dengan mematahkan servis Gauff di gim pembuka. Sabalenka akhirnya memastikan kemenangan setelah pengembalian backhand Gauff melebar di poin kemenangan pertama.
Hasil ini sekaligus menjadi pembalasan manis bagi Sabalenka, mengingat tahun lalu ia sempat kalah dari Gauff di final AS Terbuka dan Roland Garros. (AFP/Z-1)
Jannik Sinner berpotensi menjadi petenis putra pertama yang memenangkan Sunshine Double sejak Roger Federer pada 2017.
Duet Aldila/Ingrid menyudahi perlawanan Baptista/Stearns melalui drama tiga set dengan skor 6-2, 6-7, dan 10-6 di Miami Terbuka.
Jannik Sinner, tampil dominan saat menyingkirkan wakil Bosnia dan Herzegovina, Damir Dzumhur. Sinner menutup laga dengan skor identik 6-3 dan 6-3 dalam waktu 70 menit.
Kompetisi Grup I Zona Asia/Oseania Piala Billie Jean King (BJK Cup) 2026 tersebut dijadwalkan berlangsung di New Delhi, India, pada 7-11 April mendatang.
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin takluk dari pasangan Denmark, Christian Faust Kjær/Rasmus Kjær, melalui pertarungan rubber game dengan skor 18-21, 21-12, dan 14-21 di Orleans Masters.
