29/3/2026 04:54
Pertahankan Gelar Miami Terbuka, Aryna Sabalenka Raih Sunshine Double
Petenis Belarus Aryna Sabalenka(AFP/MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA )

PETENIS nomor satu dunia, Aryna Sabalenka, sukses mempertahankan gelarnya di turnamen WTA 1000 Miami Terbuka setelah menumbangkan unggulan keempat, Coco Gauff, lewat drama tiga set 6-2, 4-6, dan 6-3, Minggu (29/3) WIB.

Kemenangan ini mencatatkan sejarah bagi petenis asal Belarus tersebut. Berikut adalah poin-poin penting dari kemenangan Sabalenka:

  • Gelar Beruntun: Sabalenka menjadi petenis putri kelima yang berhasil menyapu bersih Sunshine Double (juara di Indian Wells dan Miami berturut-turut) sejak Iga Swiatek pada 2022.
  • Patahkan Rekor Gauff: Sabalenka memberikan kekalahan pertama bagi Gauff di final lapangan keras. Sebelumnya, petenis Amerika Serikat (AS) itu memiliki rekor sempurna 9-0 di final permukaan tersebut.
  • Dominasi Musim 2026: Sejauh ini, satu-satunya kekalahan Sabalenka di tahun ini hanyalah saat melawan Elena Rybakina di final Australia Terbuka.

Jalannya Pertandingan

Sabalenka langsung menggebrak di set pertama dengan permainan tenaga yang presisi. Ia mematahkan servis Gauff di awal laga dan menutup set dengan skor dominan 6-2 hanya dalam waktu 37 menit tanpa menghadapi satu pun break point.

Set kedua berlangsung lebih sengit. Dukungan publik di Stadion Hard Rock sempat membangkitkan semangat Gauff. 

Meski sempat kesulitan menghadapi tekanan Sabalenka, Gauff menunjukkan kegigihannya dengan mematahkan servis lawan di momen krusial untuk merebut set kedua 6-4 dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentu.

Namun, momentum Gauff terhenti di set ketiga. Sabalenka langsung mengambil kendali dengan mematahkan servis Gauff di gim pembuka. Sabalenka akhirnya memastikan kemenangan setelah pengembalian backhand Gauff melebar di poin kemenangan pertama.

Hasil ini sekaligus menjadi pembalasan manis bagi Sabalenka, mengingat tahun lalu ia sempat kalah dari Gauff di final AS Terbuka dan Roland Garros. (AFP/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
