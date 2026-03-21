Ganda putra Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin(X @INABadminton)

GANDA putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, mengakui aspek fokus dan kontrol emosi menjadi kendala utama setelah langkah mereka terhenti di perempat final Orleans Masters 2026.

Dalam laga yang berlangsung di Palais des Sports, Prancis, Jumat (20/3), unggulan ketiga ini takluk dari pasangan Denmark, Christian Faust Kjær/Rasmus Kjær, melalui pertarungan rubber game dengan skor 18-21, 21-12, dan 14-21.

Kekalahan ini memastikan Indonesia nirgelar di sektor ganda putra pada turnamen level Super 300 tersebut.

Joaquin mengungkapkan bahwa menjaga konsistensi pikiran selama menjalani tur Eropa yang padat bukanlah perkara mudah.

"Kami harus belajar kontrol emosi. Tidak mudah menjalani tur Eropa yang tiga turnamen ini, terutama dari segi menjaga fokus pikirannya. Ini harus dikuatkan lagi," ujarnya melalui keterangan resmi PBSI.

Senada dengan rekannya, Raymond menyoroti kegagalan mereka menjaga ritme permainan di gim penentu. Ia menilai ketergesa-gesaan menjadi bumerang saat menghadapi situasi krusial.

"Kuncinya di start gim ketiga, kami terlalu terburu-buru dan tidak tenang. Tidak seperti di gim kedua. Ini menjadi bahan evaluasi kami ke depan bagaimana menjaga fokus di situasi rubber game," kata juara Australia Terbuka 2025 tersebut.

Selain faktor mental, Raymond juga menggarisbawahi tantangan teknis terkait adaptasi lapangan dan shuttlecock. Menurutnya, kondisi di Orleans sangat berbeda dibandingkan dua turnamen sebelumnya, yakni All England dan Swiss Terbuka.

"Ketika ikut tiga turnamen begini, kami juga harus cepat beradaptasi dengan perubahan situasi lapangan. Kami belum bisa cepat menyesuaikan terutama di sini dengan kondisi shuttlecock yang benar-benar berbeda," pungkas Raymond. (Ant/Z-1)