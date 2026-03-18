Ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana(X @INABadminton)

LANGKAH impresif ditunjukkan wakil ganda putra Indonesia di babak 32 besar turnamen Orleans Masters 2026. Bertanding di Palais des Sports, Orleans, Prancis, Selasa (17/3) waktu setempat, dua pasangan Indonesia sukses memastikan diri melaju ke babak 16 besar.

Pasangan unggulan ketiga, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, menjadi salah satu wakil yang berhasil melewati ujian pertama. Mereka sukses menundukkan pasangan asal Taiwan, Chen Cheng Kuan/Lin Bing-Wei, melalui permainan dua gim langsung.

Leo/Bagas sempat mendapatkan tekanan di awal gim pertama, namun mereka mampu bangkit setelah interval dan mengunci kemenangan dengan skor meyakinkan 21-13 dan 21-15.

Baca juga : Buat Kejutan di Indonesia Masters: Raymond/Joaquin Minta tidak Dibebani dengan Ekspektasi Tinggi

Raymond/Joaquin Tampil Solid

X @INABadminton--Ganda putra Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin

Keberhasilan ini diikuti oleh pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Menghadapi wakil Singapura, Donovan Willard Wee/Jia Hao Howin Wong, Raymond/Joaquin tampil solid sejak awal laga. Mereka terus menjaga keunggulan dan menunjukkan konsistensi permainan hingga menutup pertandingan dengan kemenangan 21-13 dan 21-16.

Sayangnya, catatan positif tersebut tidak mampu diikuti oleh pasangan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat. Menempati posisi unggulan kedelapan, Rian/Rahmat harus menyudahi perlawanan lebih awal setelah terlibat duel sengit tiga gim melawan pasangan Jerman, Bjarne Geiss/Jones Ralfy Jansen.

Pertarungan ketat yang berakhir dengan skor 19-21, 21-16, dan 16-21 tersebut membuat Indonesia kini menyisakan dua wakil ganda putra pada turnamen BWF World Tour Super 300 ini.

Rekap Hasil Babak 32 Besar Orleans Masters 2026

Berikut adalah ringkasan hasil pertandingan wakil Indonesia pada babak pembuka:

Partai Pertandingan Lawan (Negara) Skor Akhir Status Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana (3) Chen Cheng Kuan/Lin Bing-Wei (Taiwan) 21-13, 21-15 Lolos Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (2) Donovan Willard Wee/Jia Hao Howin Wong (Singapura) 21-13, 21-16 Lolos Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat (8) Bjarne Geiss/Jones Ralfy Jansen (Jerman) 19-21, 21-16, 16-21 Terhenti

Dua wakil yang tersisa akan melanjutkan perjuangan mereka di babak 16 besar untuk memperebutkan tiket ke perempat final Orleans Masters 2026. (Ant/Z-1)