LANGKAH impresif ditunjukkan wakil ganda putra Indonesia di babak 32 besar turnamen Orleans Masters 2026. Bertanding di Palais des Sports, Orleans, Prancis, Selasa (17/3) waktu setempat, dua pasangan Indonesia sukses memastikan diri melaju ke babak 16 besar.
Pasangan unggulan ketiga, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, menjadi salah satu wakil yang berhasil melewati ujian pertama. Mereka sukses menundukkan pasangan asal Taiwan, Chen Cheng Kuan/Lin Bing-Wei, melalui permainan dua gim langsung.
Leo/Bagas sempat mendapatkan tekanan di awal gim pertama, namun mereka mampu bangkit setelah interval dan mengunci kemenangan dengan skor meyakinkan 21-13 dan 21-15.
Keberhasilan ini diikuti oleh pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Menghadapi wakil Singapura, Donovan Willard Wee/Jia Hao Howin Wong, Raymond/Joaquin tampil solid sejak awal laga. Mereka terus menjaga keunggulan dan menunjukkan konsistensi permainan hingga menutup pertandingan dengan kemenangan 21-13 dan 21-16.
Sayangnya, catatan positif tersebut tidak mampu diikuti oleh pasangan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat. Menempati posisi unggulan kedelapan, Rian/Rahmat harus menyudahi perlawanan lebih awal setelah terlibat duel sengit tiga gim melawan pasangan Jerman, Bjarne Geiss/Jones Ralfy Jansen.
Pertarungan ketat yang berakhir dengan skor 19-21, 21-16, dan 16-21 tersebut membuat Indonesia kini menyisakan dua wakil ganda putra pada turnamen BWF World Tour Super 300 ini.
Berikut adalah ringkasan hasil pertandingan wakil Indonesia pada babak pembuka:
|Partai Pertandingan
|Lawan (Negara)
|Skor Akhir
|Status
|Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana (3)
|Chen Cheng Kuan/Lin Bing-Wei (Taiwan)
|21-13, 21-15
|Lolos
|Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (2)
|Donovan Willard Wee/Jia Hao Howin Wong (Singapura)
|21-13, 21-16
|Lolos
|Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat (8)
|Bjarne Geiss/Jones Ralfy Jansen (Jerman)
|19-21, 21-16, 16-21
|Terhenti
Dua wakil yang tersisa akan melanjutkan perjuangan mereka di babak 16 besar untuk memperebutkan tiket ke perempat final Orleans Masters 2026. (Ant/Z-1)
