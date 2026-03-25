Bidik Top 4 Dunia, Putri KW Fokus Benahi Mental dan Kematangan Bermain

KEPALA Pelatih Tunggal Putri PP PBSI, Imam Tohari, menekankan pentingnya peningkatan kepercayaan diri dan kematangan permainan bagi Putri Kusuma Wardani (Putri KW). Hal ini dinilai menjadi kunci utama jika Putri ingin menembus jajaran empat besar dunia.
Penilaian tersebut merujuk pada performa Putri yang menunjukkan progres positif selama rangkaian Tur Eropa 2026, termasuk keberhasilannya meraih posisi runner-up di turnamen Super 300 Swiss Terbuka.
“Progres Putri sudah baik, tetapi untuk menembus jajaran empat besar dunia tentu tidak mudah. Ia harus memahami kendala dalam dirinya, berani mengambil inisiatif, dan lebih percaya diri saat bertanding,” ujar Imam dalam keterangan resmi PP PBSI, Selasa (24/3).
Menurut Imam, kesiapan mental dan keberanian mengambil keputusan di lapangan menjadi aspek krusial bagi seorang atlet untuk naik ke level elite.
Hal ini terlihat pada partai final Swiss Terbuka, ketika penampilan Putri dinilai belum optimal saat takluk dari wakil Thailand, Supanida Katethong, dengan skor 11-21 dan 15-21.
Sebelumnya, di turnamen Super 1000 All England, langkah Putri terhenti di perempat final setelah menghadapi tunggal putri nomor satu dunia asal Korea Selatan, An Se Young.
Putri, yang kini menempati peringkat keenam dunia, mengakui bahwa konsistensi dan ketahanan berpikir masih menjadi tantangan utama saat bertemu pemain papan atas.
“Masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki kalau untuk melawan top empat. Menurut saya yang masih belum bisa dilewati adalah mereka di empat besar,” ungkap Putri.
Ia menambahkan bahwa laga melawan An Se Young memberikan pelajaran berharga mengenai cara mengendalikan permainan.
“Cara bermainnya bukan hanya mematikan lawan, tapi juga bisa membuat lawan mati sendiri,” jelasnya.
Saat ini, jajaran elite tunggal putri dunia masih didominasi oleh:
Dengan berada di peringkat keenam, Putri KW kini hanya selangkah lagi untuk mendobrak dominasi tersebut melalui pembenahan aspek nonteknis dan jam terbang melawan pemain-pemain di atasnya. (Ant/Z-1)
