Pelatih Sebut Konsistensi Jadi PR Utama Alwi Farhan untuk Menuju Level Elite

Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan.

KEPALA Pelatih Tunggal Putra Utama PP PBSI, Indra Wijaya, menegaskan bahwa konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Alwi Farhan. Hal ini diperlukan agar pebulu tangkis muda tersebut mampu bersaing secara stabil di jajaran elite dunia.

Evaluasi ini muncul setelah Alwi menunjukkan performa menjanjikan dalam rangkaian Tur Eropa 2026. Tercatat, ia berhasil menembus perempat final All England (Super 1000) dan menjadi runner-up di Swiss Open (Super 300).

Meski secara umum performanya meningkat, Indra menyoroti beberapa aspek krusial yang harus segera dibenahi.

“Masih ada yang harus ditingkatkan, terutama dari sisi fisik, pengontrolan emosi di lapangan, dan penguasaan permainan saat menghadapi berbagai tipe lawan,” ujar Indra dalam keterangan resmi PP PBSI, Selasa ((24/3).

Fisik dan Kematangan Mental

Indra menjelaskan bahwa peningkatan kondisi fisik menjadi faktor vital. Mengingat padatnya jadwal turnamen internasional, daya tahan tubuh yang prima adalah kunci agar performa atlet tidak merosot di tengah kompetisi.

Selain fisik, kematangan mental juga menjadi sorotan. Kemampuan mengontrol emosi saat berada di bawah tekanan dinilai sebagai pembeda utama ketika seorang atlet bertanding di level tertinggi.

Evaluasi Final Swiss Terbuka

Salah satu momen yang menjadi bahan evaluasi adalah penampilan Alwi di Swiss terbuka. Setelah tampil impresif di semifinal dengan menumbangkan unggulan pertama asal Tiongkok, Li Shifeng (21-10 dan 21-19), performa Alwi justru menurun di partai puncak. Ia akhirnya takluk dari wakil Jepang, Yushi Tanaka, dengan skor 18-21 dan 12-21.

Menurut Indra, selain teknis, faktor pemulihan (recovery) menjadi kunci agar penurunan performa serupa tidak terulang.

“Dengan jadwal yang cukup padat, recovery menjadi sangat penting agar performa bisa tetap stabil,” tambahnya.

Indra berharap pengalaman berharga dari Tur Eropa ini menjadi modal kuat bagi Alwi untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperkuat daya saingnya di turnamen-turnamen elite mendatang. (Ant/Z-1)