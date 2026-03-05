Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Alwi Farhan: Tidak Ada Unggulan, Semua Punya Kans di All England 2026

Andhika Prasetyo
05/3/2026 07:19
Alwi Farhan: Tidak Ada Unggulan, Semua Punya Kans di All England 2026
Pebulu tangkis tunggal putra Alwi Farhan(Antara)

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan memastikan langkah ke babak 16 besar All England 2026 setelah meraih kemenangan dramatis atas wakil India Ayush Shetty pada babak 32 besar. Dalam pertandingan yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris, Kamis dini hari WIB, Alwi menang melalui pertarungan tiga gim dengan skor 19-21, 21-9, 21-17 dalam waktu 75 menit.

Alwi mengatakan hasil tersebut menunjukkan bahwa status unggulan tidak selalu menjadi jaminan kemenangan di sektor tunggal putra.

“Beberapa pemain unggulan langsung tersingkir di babak pertama menjadi bukti nyata di tunggal putra, unggulan tidak selalu menjadi patokan. Siapa pun bisa memenangkan pertandingan,” kata Alwi dalam keterangan resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Kamis (4/3).

Pada babak 16 besar, Alwi akan menghadapi wakil Taiwan Chou Tien Chen yang berstatus unggulan ketujuh. Chou melaju ke babak berikutnya setelah rekan senegaranya Chi Yu Jen mundur ketika pertandingan berlangsung dengan skor 17-21, 21-14, 11-3.

Kemenangan Alwi juga menegaskan bahwa persaingan di sektor tunggal putra tahun ini berlangsung terbuka, terutama setelah sejumlah pemain unggulan seperti Shi Yu Qi dan Anders Antonsen tersingkir lebih awal di babak pertama. (Ant/E-3)



Editor : Andhika
