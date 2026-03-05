Alwi Farhan: Tidak Ada Unggulan, Semua Punya Kans di All England 2026

Headline
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan memastikan langkah ke babak 16 besar All England 2026 setelah meraih kemenangan dramatis atas wakil India Ayush Shetty pada babak 32 besar. Dalam pertandingan yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris, Kamis dini hari WIB, Alwi menang melalui pertarungan tiga gim dengan skor 19-21, 21-9, 21-17 dalam waktu 75 menit.
Alwi mengatakan hasil tersebut menunjukkan bahwa status unggulan tidak selalu menjadi jaminan kemenangan di sektor tunggal putra.
“Beberapa pemain unggulan langsung tersingkir di babak pertama menjadi bukti nyata di tunggal putra, unggulan tidak selalu menjadi patokan. Siapa pun bisa memenangkan pertandingan,” kata Alwi dalam keterangan resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Kamis (4/3).
Pada babak 16 besar, Alwi akan menghadapi wakil Taiwan Chou Tien Chen yang berstatus unggulan ketujuh. Chou melaju ke babak berikutnya setelah rekan senegaranya Chi Yu Jen mundur ketika pertandingan berlangsung dengan skor 17-21, 21-14, 11-3.
Kemenangan Alwi juga menegaskan bahwa persaingan di sektor tunggal putra tahun ini berlangsung terbuka, terutama setelah sejumlah pemain unggulan seperti Shi Yu Qi dan Anders Antonsen tersingkir lebih awal di babak pertama. (Ant/E-3)
Putri mengakui masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki ketika menghadapi pemain elite dunia.
Dalam pertandingan babak 16 besar yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Kamis (5/3) waktu setempat, Alwi menang dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-19
PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, mengawali langkahnya di turnamen bergengsi All England Terbuka 2026 dengan hasil gemilang.
Turnamen bulu tangkis tertua di dunia, All England 2026, akan menjadi panggung pembuktian bagi pebulu tangkis tunggal putra muda Indonesia, Alwi Farhan.
LANGKAH kejutan Moh. Zaki Ubaidillah atau Ubed berlanjut hingga ke partai puncak Thailand Masters 2026 setelah memenangi duel saudara melawan unggulan kedua, Alwi Farhan, di babak semifinal.
Mereka menilai kekalahan tersebut menjadi pengalaman penting bagi mereka yang baru pertama kali tampil di turnamen Super 1000.
Pasangan ganda putra Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin membuat kejutan pada All England 2026 dengan menembus babak semifinal.
Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, berhasil mengamankan tiket perempat final All England 2026 setelah memenangi laga derbi kontra rekan senegara
Pasangan ganda putri Indonesia Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari berhasil melaju ke babak 16 besar All England 2026
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri lolos ke babak 16 besar All England 2026 usai mengalahkan Ong Yew Sin/Teo Ee Yi dalam dua gim langsung 21-9, 21-17.
