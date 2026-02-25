Menakar Mentalitas Alwi Farhan di Panggung All England 2026

Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan.(MI/RAMDANI)

TURNAMEN bulu tangkis tertua di dunia, All England 2026, akan menjadi panggung pembuktian bagi pebulu tangkis tunggal putra muda Indonesia, Alwi Farhan.

Ajang level BWF World Tour Super 1000 yang akan berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris, pada 3–8 Maret mendatang, bakal menjadi debut perdana bagi Alwi di turnamen kelas elite tersebut.

Pelatih tunggal putra Indonesia, Indra Widjaja, mengungkapkan bahwa keikutsertaan Alwi merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mematangkan mental dan menambah jam terbang sang pemain.

Menurut Indra, meskipun turnamen ini memiliki tantangan tersendiri, pengalaman berlaga di lingkungan kompetitif level tinggi sangat diperlukan bagi perkembangan karier Alwi.

“Membawa Alwi pertama kali ke All England, saya berpesan bahwa ini melalui proses-proses pertandingan yang belum dan baru akan dilalui. Memang kata orang All England itu suasana atau atmosfernya angker, tapi apa pun juga, saya rasa ini pengalaman yang baik untuk dia,” ujar Indra dalam keterangan resmi, Selasa (24/2).

Indra menyadari bahwa atmosfer di Birmingham kerap memberikan tekanan mental yang tidak ringan, terutama bagi mereka yang baru pertama kali tampil.

Oleh karena itu, persiapan yang dilakukan tim pelatih tidak hanya menyentuh aspek teknis dan taktik, tetapi juga memfokuskan program pada penguatan mental.

Saat ini, tim pelatih telah mengarahkan program latihan ke fase prakompetisi pascapengundian babak pertama.

Porsi simulasi pertandingan diperbanyak agar Alwi dapat lebih cepat beradaptasi dengan ritme laga serta tekanan atmosfer kompetisi.

Selain itu, program aklimatisasi di Inggris juga menjadi prioritas guna membantu pemain menyesuaikan diri dengan perbedaan suhu dan zona waktu.

Di babak pertama, Alwi Farhan dijadwalkan akan menantang wakil asal India, Ayush Shetty. Di sektor yang sama, Indonesia juga mengandalkan Jonatan Christie yang akan berhadapan dengan Jia Heng Jason Teh asal Singapura.

Selain di sektor tunggal putra, Indonesia mengirimkan deretan wakil di berbagai nomor. Ganda putra akan diwakili Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat, serta pasangan muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

Sementara itu, di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani akan menghadapi tantangan Mia Blichfeldt dari Denmark.

Sektor ganda putri menurunkan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, serta Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari.

Adapun ganda campuran akan diperkuat oleh Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu dan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah.

Seluruh wakil Indonesia kini tengah berfokus penuh dalam masa persiapan akhir sebelum turun ke lapangan pada awal Maret nanti. (Ant/Z-1)