Fokus ke Diri Sendiri, Anthony Sinisuka Ginting Siap Hadapi Tantangan Wang Zheng Xing di Putaran Kedua Swiss Terbuka

Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting(X @INABadminton)

TUNGGAL putra bulu tangkis Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, berhasil mengamankan tiket ke putaran kedua Swiss Terbuka 2026. Keberhasilan ini diraih setelah Ginting menumbangkan wakil Taiwan, Wang Tzu Wei, dalam pertandingan dua gim langsung di St. Jakobshalle, Basel, pada Kamis pagi WIB.

Ginting tampil dominan sejak awal laga dan menyudahi perlawanan Wang dengan skor meyakinkan 21-11 dan 21-17.

Kemenangan ini tidak didapatkan dengan mudah, mengingat karakter lawan yang dikenal memiliki pertahanan solid. Ginting mengaku harus bermain lebih taktis dan sabar untuk membongkar celah pertahanan lawan.

Baca juga : Kram Otot dan Stamina Jadi Evaluasi Ubed Usai Tersingkir di Swiss Terbuka

"Saya lebih berani mengolah bola, lawan Wang Tzu Wei sendiri tidak bisa langsung dapat poin gampang, jadi memang harus berani mengembangkan permainan, mengadu strategi," ungkap Ginting dalam keterangan resmi PBSI.

Peta Persaingan yang Merata

Menatap babak selanjutnya, atlet berusia 29 tahun tersebut menilai bahwa persaingan di sektor tunggal putra Swiss Terbuka tahun ini sangat sengit. Kehadiran jajaran pemain papan atas dunia membuat setiap pertandingan terasa seperti partai final.

Alih-alih terbebani dengan bagan turnamen atau siapa yang akan menjadi calon lawannya di babak-babak krusial, Ginting memilih untuk menjaga mentalitasnya tetap sederhana: fokus pada performa sendiri.

Baca juga : Pulih dari Cedera, Anthony Sinisuka Ginting Siap Pimpin Tim Putra Indonesia di Kejuaraan Beregu Asia 2026

"Kita bisa lihat susunan pemain yang main di sini juga cukup banyak pemain-pemain terbaiknya, jadi bakal seru," kata Ginting.

Ia menambahkan bahwa rasa syukur menjadi modal utamanya untuk tetap tenang di lapangan.

"Puji Tuhan bisa terus melaju sampai babak kedua, jadi coba buat fokusin ke diri sendiri," imbuhnya.

Ujian Perdana Melawan Wakil Tiongkok

Di putaran kedua nanti, Ginting akan berhadapan dengan tunggal putra Tiongkok, Wang Zheng Xing. Pertandingan ini diprediksi akan menarik perhatian karena menjadi pertemuan perdana bagi kedua pemain di turnamen resmi.

Meski secara peringkat Wang Zheng Xing berada di posisi ke-26 dunia, di bawah Ginting yang merupakan pemain unggulan, Ginting tetap waspada.

Ketidaktahuan akan pola permainan lawan di lapangan secara langsung menjadi tantangan tersendiri yang menuntut adaptasi cepat sejak menit awal pertandingan.

Disiplin taktis dan ketenangan dalam mengeksekusi strategi akan kembali menjadi kunci bagi Ginting untuk bisa melangkah lebih jauh di turnamen level World Tour ini. (Ant/Z-1)