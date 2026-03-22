Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
HARAPAN Indonesia untuk memboyong gelar juara ganda putra di ajang Orleans Masters 2026 harus pupus. Pasangan unggulan ketiga, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, terhenti di babak semifinal setelah takluk dari wakil Tiongkok, Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi.
Bertanding di Palais des Sports, Prancis, pada Sabtu (21/3), Leo/Bagas menyerah dalam dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 10-21.
Leo Rolly Carnando mengakui bahwa secara teknis permainan kedua pasangan cukup berimbang. Namun, faktor ketenangan di lapangan menjadi pembeda utama dalam laga tersebut.
"Secara permainan kami merasa hari ini berimbang tapi mereka sangat safe sementara kami banyak melakukan kesalahan sendiri," ungkap Leo melalui keterangan resmi PBSI.
Leo menambahkan bahwa strategi lawan yang memaksa rotasi mereka tidak berjalan maksimal juga menjadi kendala besar.
"Mereka juga terus menarik saya ke belakang dan mas Bagas banyak bermain di depan dan itu membuat kami kesulitan," imbuhnya.
Senada dengan rekannya, Bagas Maulana menyayangkan kegagalan mereka memanfaatkan momentum di gim pertama. Sempat memberikan perlawanan sengit dan mengejar ketertinggalan, Bagas mengakui adanya kesalahan elementer di poin-poin kritis.
"Sebenarnya ada peluang di gim pertama, setelah tertinggal jauh kami bisa menyamakan skor 19-19 tapi saya terburu-buru dan malah tiga kali melakukan kesalahan sendiri," ujar Bagas.
Kekalahan ini memastikan Indonesia tanpa wakil di sektor ganda putra pada partai puncak turnamen level Super 300 tersebut. (Ant/Z-1)
Ganda putri Indonesia Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum menyerah dua gim langsung dari pasangan Jepang, Sumire Nakade/Miyu Takahashi, dengan skor 10-21 dan 20-22 di Orleans Masters.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved