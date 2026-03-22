Ganda putri Indonesia Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum

LANGKAH ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, terhenti di babak semifinal Orleans Masters 2026. Bertanding di Palais des Sports, Prancis, Sabtu (21/3), unggulan kedelapan ini menyerah dua gim langsung dari pasangan Jepang, Sumire Nakade/Miyu Takahashi, dengan skor 10-21 dan 20-22.

Usai laga, Rachel mengungkapkan bahwa ketegangan menjadi faktor utama yang menghambat koordinasi permainan mereka di lapangan.

"Hari ini, kami bermain cukup tegang dan karena mereka pasangan baru jadi ada pola dan gaya permainan baru yang membuat kami cukup kebingungan," kata Rachel dalam keterangan resmi PBSI.

Baca juga : Tampil Dominan, Rachel/Febi Amankan Tiket Semifinal Orleans Masters 2026

Senada dengan Rachel, Febi mengakui variasi serangan lawan yang rapat sangat menyulitkan mereka untuk mengembangkan permainan.

"Mereka punya banyak variasi permainan dan depannya benar-benar ditutup dan mencari posisi terus. Ini membuat kami ragu-ragu untuk mengembalikan bola," ungkap Febi.

Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi serius bagi pasangan tersebut, terutama dalam memperkuat pertahanan saat menghadapi kondisi teknis tertentu di lapangan.

"Dari sini, kami harus lebih siap dan dikuatkan lagi posisi bertahannya apalagi dengan kondisi shuttlecock yang kencang. Harus lebih tenang lagi," ujar Rachel.

Hasil ini sekaligus memastikan Indonesia tanpa wakil di sektor ganda putri pada partai puncak Orleans Masters tahun ini. (Ant/Z-1)