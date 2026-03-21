Ganda putri Indonesia Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum(X @INABadminton)

GANDA putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, melangkah mulus ke babak semifinal BWF World Tour Super 300 Orleans Masters 2026.

Kepastian ini diraih setelah mereka menumbangkan wakil Taiwan, Hsu Ya Ching/Sung Yu-Hsuan, dalam dua gim langsung 21-14 dan 21-15 di Palais des Sports, Prancis, Jumat (21/3).

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Rachel/Febi. Selain menjaga asa Merah Putih di sektor ganda putri, pasangan ini mengaku semakin solid dalam menerapkan pola permainan di lapangan.

Kunci Kemenangan: Tekanan Sejak Awal

Febi Setianingrum mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan mereka di perempat final adalah konsistensi dalam menjaga tempo tinggi. Mereka sengaja tidak memberikan ruang bagi lawan untuk mengembangkan permainan.

"Hari ini kami mainnya dari awal terus menekan lawan, tidak membiarkan mereka untuk berkembang. Dibanding kemarin, kami juga sudah lebih enak mainnya," ujar Febi melalui keterangan resmi PBSI.

Tatap Semifinal Melawan Pasangan Jepang

Keberhasilan menembus babak empat besar juga mendongkrak rasa percaya diri Rachel Allessya Rose. Ia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi tantangan berikutnya dari wakil Jepang, Sumire Nakade/Miyu Takahashi.

"Dari pertandingan hari ini kami sudah lebih dapat percaya dirinya juga jadi untuk lawan Nakade/Takahashi (Jepang) besok kami harus lebih siap dan lebih pede lagi," tegas Rachel.

Sebagai unggulan kedelapan dalam turnamen ini, Rachel/Febi kini menjadi harapan utama Indonesia untuk meraih gelar juara di sektor ganda putri Orleans Masters 2026. (Ant/Z-1)