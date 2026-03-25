Ganda putra Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin(X @INABadminton)

KEPALA Pelatih Ganda Putra Utama PP PBSI, Antonius Budi Ariantho, menyoroti aspek nonteknis sebagai evaluasi utama bagi pasangan muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin usai merampungkan tur Eropa musim ini.

Meski menunjukkan potensi besar, konsistensi mereka di level elite dinilai masih perlu dipoles melalui perbaikan komunikasi dan ketajaman analisis di lapangan.

Catatan dari Tur Eropa

Performa Raymond/Joaquin sepanjang tur Eropa sebenarnya cukup menjanjikan. Mereka berhasil mencatat debut impresif dengan menembus babak semifinal All England 2026 (Super 1000).

Baca juga : Orleans Masters 2026: Leo/Bagas dan Raymond/Joaquin ke 16 Besar

Namun, performa tersebut fluktuatif setelah mereka kandas di babak pertama Swiss Open, sebelum akhirnya kembali bangkit mencapai perempat final Orleans Masters 2026.

Fokus Pembenahan Nonteknis

Antonius menekankan bahwa aspek mental dan cara berpikir di lapangan menjadi pembeda utama di level internasional.

“Secara permainan mereka menunjukkan potensi yang positif. Namun masih ada beberapa evaluasi, terutama dari sisi nonteknis seperti komunikasi di lapangan, fokus, dan kemampuan menganalisa permainan lawan,” ujar Antonius dalam keterangan resmi PP PBSI, Selasa.

Baca juga : Buat Kejutan di Indonesia Masters: Raymond/Joaquin Minta tidak Dibebani dengan Ekspektasi Tinggi

Ia menjelaskan bahwa komunikasi sangat krusial untuk membangun chemistry, terutama dalam menentukan transisi pola serangan dan bertahan.

Selain itu, kemampuan membaca permainan lawan menjadi kunci agar pasangan ini tampil lebih stabil saat menghadapi tekanan di turnamen besar.

Persiapan Kejuaraan Asia

Pihak pelatih memastikan pembenahan non-teknis ini akan dilakukan secara simultan dengan peningkatan kualitas teknis.

Pengalaman dari tur Eropa diharapkan menjadi modal berharga bagi Raymond/Joaquin untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Terdekat, pasangan ini dijadwalkan akan berlaga di Kejuaraan Asia 2026 yang berlangsung di Ningbo, China, pada 7-12 April mendatang. (Ant/Z-1)