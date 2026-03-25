KEPALA Pelatih Ganda Putra Utama PP PBSI, Antonius Budi Ariantho, menyoroti aspek nonteknis sebagai evaluasi utama bagi pasangan muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin usai merampungkan tur Eropa musim ini.
Meski menunjukkan potensi besar, konsistensi mereka di level elite dinilai masih perlu dipoles melalui perbaikan komunikasi dan ketajaman analisis di lapangan.
Performa Raymond/Joaquin sepanjang tur Eropa sebenarnya cukup menjanjikan. Mereka berhasil mencatat debut impresif dengan menembus babak semifinal All England 2026 (Super 1000).
Namun, performa tersebut fluktuatif setelah mereka kandas di babak pertama Swiss Open, sebelum akhirnya kembali bangkit mencapai perempat final Orleans Masters 2026.
Antonius menekankan bahwa aspek mental dan cara berpikir di lapangan menjadi pembeda utama di level internasional.
“Secara permainan mereka menunjukkan potensi yang positif. Namun masih ada beberapa evaluasi, terutama dari sisi nonteknis seperti komunikasi di lapangan, fokus, dan kemampuan menganalisa permainan lawan,” ujar Antonius dalam keterangan resmi PP PBSI, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa komunikasi sangat krusial untuk membangun chemistry, terutama dalam menentukan transisi pola serangan dan bertahan.
Selain itu, kemampuan membaca permainan lawan menjadi kunci agar pasangan ini tampil lebih stabil saat menghadapi tekanan di turnamen besar.
Pihak pelatih memastikan pembenahan non-teknis ini akan dilakukan secara simultan dengan peningkatan kualitas teknis.
Pengalaman dari tur Eropa diharapkan menjadi modal berharga bagi Raymond/Joaquin untuk menghadapi tantangan berikutnya.
Terdekat, pasangan ini dijadwalkan akan berlaga di Kejuaraan Asia 2026 yang berlangsung di Ningbo, China, pada 7-12 April mendatang. (Ant/Z-1)
Catatan terbaik Indonesia di All England dibukukan oleh pasangan ganda putra muda, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, yang mencapai babak semifinal.
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin takluk dari pasangan Denmark, Christian Faust Kjær/Rasmus Kjær, melalui pertarungan rubber game dengan skor 18-21, 21-12, dan 14-21 di Orleans Masters.
Sebelumnya, masalah kapalan di tangan Nikolaus sempat menjadi kendala serius yang mengganggu performanya dalam beberapa turnamen terakhir.
Mereka menilai kekalahan tersebut menjadi pengalaman penting bagi mereka yang baru pertama kali tampil di turnamen Super 1000.
Pasangan ganda putra Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin membuat kejutan pada All England 2026 dengan menembus babak semifinal.
