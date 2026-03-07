Ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin(PBSI)

Pasangan ganda putra Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin membuat kejutan pada All England 2026 dengan menembus babak semifinal. Pada laga perempat final di Utilita Arena, Birmingham, Sabtu (7/3) dini hari WIB, mereka menundukkan unggulan ketiga asal Tiongkok Liang Wei Keng/Wang Chang.

Pada babak-babak sebelumnya mereka selalu bermain tiga gim. Kali ini, mereka menang dua gim langsung 21-18, 21-12. Joaquin mengaku tidak menyangka bisa melangkah sejauh ini pada debut mereka di turnamen bulu tangkis tertua tersebut.

“Tidak menyangka bisa lolos hingga semifinal tapi kami mau membuktikan untuk semua yang meragukan kami bahwa kami bisa dan mohon doa dan dukungan untuk besok," ucap Joaquin.

Sejak awal Raymond/Joaquin menanamkan keyakinan peluang menang selalu terbuka meski menghadapi pasangan top yang lebih berpengalaman. Kepercayaan diri itu tercermin dan permainan mereka yang tanpa beban.

“Hari ini kami bertanding dengan mindset sama-sama mempunyai kesempatan untuk menang. Jadi kami tanamkan mindset itu, dan juga kami targetnya memang ingin melawan senior yang berada di atas kami," imbuh Joaquin.

Pertandingan berjalan ketat sejak gim pertama. Raymond/Joaquin harus bekerja keras menghadapi permainan agresif pasangan Tiongkok. Namun mereka mampu menjaga fokus hingga merebut gim pembuka dengan skor 21-18.

Pada gim kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal di awal. Setelah interval, Raymond/Joaquin meningkatkan tekanan dan mulai mendominasi permainan hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan selisih sembilan poin.

Raymond pun mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan menembus empat besar ajang level Super 1000 tersebut. Meski kini menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di semifinal, Raymond menegaskan tidak ingin terbebani situasi tersebut.

“Puji Tuhan pastinya senang bisa melaju ke semifinal All England, salah satu tujuan atlet bulutangkis untuk main di sini. Saya tidak sabar merasakan atmosfer semifinal dan pengen melakukan yang terbaik untuk Indonesia," kata Raymond.

“Tekanan jadi satu-satunya wakil Indonesia di semifinal All England pasti ada tapi kami tidak mau menjadikan itu sebuah beban," tandasnya. (E-3)