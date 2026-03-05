Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah(PBSI)

Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, berhasil mengamankan tiket perempat final All England 2026 setelah memenangi laga derbi kontra rekan senegara, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. Dalam laga babak 16 besar yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Kamis (5/3) waktu setempat, Amri/Nita unggul dua gim langsung dengan skor 22-20 dan 21-18.

Kemenangan itu sekaligus menandai pencapaian positif bagi pasangan tersebut dalam debut mereka di turnamen bulu tangkis tertua di dunia tersebut.

Pertarungan antarpasangan pelatnas tersebut berjalan sengit sejak awal gim pertama. Kejar-mengejar angka terjadi hingga menyentuh poin kritis. Amri mengakui bahwa intensitas pertandingan sangat tinggi karena kedua pasangan sudah memahami karakter permainan satu sama lain.

"Semua persiapan bisa dikeluarkan di sini dan menang. Bertemu Jafar/Felisha tadi permainan ketat dan ramai banget, fokus, tensi, juga speednya intens, sama-sama punya kelebihan, kekurangan dan lain-lain yang sudah saling tahu," ujar Amri.

Kematangan Amri/Nita dalam mengelola tekanan di pengujung gim menjadi kunci kemenangan. Mereka mampu tetap tenang saat Jafar/Felisha memberikan perlawanan yang sangat merepotkan. Pengalaman dalam menjaga tempo permainan membuat Amri/Nita mampu mencuri keunggulan di momen krusial.

"Mereka juga bermain sangat bagus hanya di poin-poin terakhir kami lebih bisa manfaatkan situasi, pegang kendali dan temponya. Kami bisa ambil kesempatan di poin-poin terakhir itu sih yang bikin bisa unggul," tambah Amri.

Senada dengan pasangannya, Nita mengungkapkan bahwa atmosfer pertandingan sangat kompetitif karena kedua pasangan memiliki ambisi besar dalam debut mereka di Birmingham. Komunikasi yang intens di lapangan menjadi faktor penting bagi Nita untuk tetap tenang menghadapi tekanan lawan.

"Karena sama debut di All England, pastinya pengen hasil yang bagus. Dan juga kita sudah tahu latihan kayak gimana, pertandingan kayak gimana, kelemahan, kelebihannya bagaimana. Saya tadi coba buat lebih enjoy di lapangan, kak Amri juga selalu ngingetin untuk fokus-fokus dan relax. Jadi itu sih yang bikin saya bisa menikmati satu poin demi satu poin," tutur Nita.

Menatap laga perempat final, Amri/Nita menegaskan tidak akan gentar menghadapi lawan mana pun. Meski secara peringkat mungkin tertinggal dari pemain unggulan, mereka berkomitmen untuk menjaga fokus dan memberikan performa maksimal demi Merah Putih.

"Di perempatfinal kami mau menyiapkan lagi kemampuan kami. Semua yang turun di sini adalah pemain bagus, yang membedakan hanya di rangkingnya saja. Kami mau mengeluarkan yang terbaik buat Indonesia," pungkas Amri. (E-3)