Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari(PBSI)

Pasangan ganda putri Indonesia Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari berhasil melaju ke babak 16 besar All England 2026 setelah menumbangkan wakil Ukraina, Polina Buhrova/Yevheniia Kantemyr. Berlaga di Utilita Arena Birmingham, Rabu (4/3) waktu setempat, Ana/Trias harus berjuang ekstra keras melalui drama tiga gim dengan skor 19-21, 21-15, dan 21-19.

Meski menang, Ana mengakui bahwa jalannya pertandingan tidak sepenuhnya sesuai dengan strategi yang telah mereka siapkan sebelumnya.

"Walau menang, pertandingan hari ini bukan yang kami inginkan. Apa yang kami siapkan tidak berjalan karena selalu terbawa permainan lawan. Mereka main panjang-panjang dan kami selalu meladeninya dan itu malah menyusahkan," ujar Ana dalam keterangannya.

Baca juga : Menanti Kejutan Ana/Trias di Tengah Terjalnya Jalur Malaysia Terbuka 2026

Menatap laga berikutnya di babak kedua, Ana menegaskan perlunya ketenangan dan konsistensi dalam menerapkan pola permainan agar tidak kembali terjebak dalam ritme lawan. Ia berharap performa mereka bisa lebih terarah sejak awal laga.

"Besok kami harus lebih tenang lagi dari awal dan harus terarah dengan pola yang mau dimainkan. Tidak boleh berubah-ubah," tambahnya.

Sementara itu, Trias tidak menampik adanya rasa tegang saat mengawali pertandingan perdananya di panggung All England. Selain faktor mental, perbedaan kondisi teknis di lapangan seperti warna karpet juga menjadi tantangan tersendiri yang harus ia adaptasi dengan cepat.

"Ada tegang saat masuk lapangan tapi setelah itu berusaha untuk dilawan dan dikontrol. Perbedaan yang paling terasa buat saya adalah warna karpetnya yang abu-abu. Hari ini mainnya panjang jadi paling penting sekarang recovery maksimal untuk persiapan besok di 16 besar," tutur Trias.