Pasangan ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu/Lanny Tria Mayasari(PBSI)

Ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu/Lanny Tria Mayasari melaju ke babak 16 besar Jerman Terbuka 2026. Apriyani/Lanny menang dua gim langsung dengan skor 21-9, 21-12 atas wakil Emirat Arab Mysha Omer Khan/Taabia Khan pada babak 32 besar di Westenergie Sporthalle, Mulheim, Rabu (26/2).

Lanny mengungkapkan mereka sempat membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pertandingan, terutama perbedaan shuttlecock dibanding saat latihan.

"Di awal-awal poin tadi kami masih mencoba beradaptasi dengan kondisi lapangan dan juga shuttlecock pertandingan.Saat latihan kemarin kami tidak menggunakan kok yang sama dengan yang dipakai hari ini, jadi memang di awal masih terasa mencari-cari feel pukulan," ujar Lanny dalam keterangannya

Ia menambahkan, performa mereka meningkat setelah melewati fase awal pertandingan dan menemukan pola permainan yang sesuai.

"Kami sudah mulai menemukan pola permainan yang tepat. Dari situ permainan kami lebih stabil dan bisa lebih mengontrol jalannya pertandingan," lanjutnya.

Sementara itu, Apriyani juga mengakui adanya perbedaan kondisi yang memengaruhi permainan mereka, terutama dari sisi shuttlecock dan suhu udara di arena pertandingan.

"Itu cukup memengaruhi feel permainan kami di awal, sehingga ada beberapa hal yang perlu langsung dievaluasi di lapangan. Alhamdulillah kami bisa terus mencoba menyesuaikan diri dan akhirnya bisa menang," kata Apriyani.

Pada babak 16 besar, Apriyani/Lanny dijadwalkan menghadapi pasangan Jepang, Kaho Osawa/Mai Tanabe. Apriyani menegaskan mereka akan melakukan evaluasi dan persiapan menyeluruh guna menghadapi pertandingan selanjutnya.

"Kami akan mempelajari kelemahan serta kebiasaan permainan mereka, termasuk menonton video pertandingan mereka, agar bisa lebih siap saat bertanding besok," pungkasnya. (E-3)