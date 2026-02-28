Pasangan ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti(PBSI)

Pasangan ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, berhasil mengamankan tiket babak empat besar turnamen Jerman Terbuka 2026. Tampil di Westenergie Sporthalle, Mulheim, Jumat (27/2) waktu setempat, duet Merah Putih tersebut menyudahi perlawanan wakil Hong Kong, Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan, melalui kemenangan dua gim langsung 21-15, 21-14.

Meski berhasil menang dengan skor yang cukup meyakinkan, Amallia/Fadia mengaku sempat tertekan oleh kesalahan-kesalahan sendiri di awal laga.

"Secara pola permainan sebenarnya hampir sama seperti kemarin, tetapi di awal-awal gim kami terlalu banyak melakukan error yang seharusnya bisa dihindari," ujar Amallia dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa kunci kemenangan mereka kali ini adalah kesabaran untuk tidak bermain terburu-buru. Amallia menilai bahwa menghadapi lawan yang ulet memerlukan konsistensi reli dibandingkan pukulan yang berisiko tinggi.

"Kunci kemenangan hari ini menurut saya adalah bermain lebih aman. Tidak perlu terlalu memaksakan atau bermain yang berisiko tinggi. Yang penting kami bisa menjaga reli dan tetap solid di lapangan," imbuhnya.

Senada dengan koleganya, Fadia menekankan pentingnya komunikasi di lapangan guna menjaga momentum. Baginya, menjaga fokus di setiap poin menjadi krusial agar tidak memberikan keuntungan cuma-cuma kepada lawan yang memiliki pola permainan yang cenderung konsisten dari awal hingga akhir laga.

"Titik baliknya mungkin karena kami saling mengingatkan untuk tidak kendor di setiap poin. Pola permainan lawan dari awal sampai akhir sebenarnya sama, jadi tantangannya adalah bagaimana kami tetap fokus dan tidak memberikan poin dari kesalahan sendiri," kata Fadia.

Menatap laga semifinal, Tiwi/Fadia akan berhadapan dengan wakil Tiongkok, Li Yi Jing/Wang Yi Duo.

Pengalaman pertemuan sebelumnya, menjadi modal berharga bagi mereka untuk mengantisipasi strategi lawan sejak gim pertama dimulai.

"Untuk besok, kami sudah cukup tahu pola permainan Li Yi Jing, apalagi sebelumnya pernah bertemu di final Thailand meskipun dengan partner yang berbeda. Kemungkinan pola permainannya tidak akan jauh berbeda, jadi kami harus lebih siap terutama di sejak awal pertandingan," pungkas Fadia. (E-3)