Ganda putri Indonesia Amallia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti(MI/Dok PBSI)

GANDA putri bulu tangkis Indonesia Amallia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar turnamen Jerman Terbuka.

Bertanding di Westenergie Sporthalle, Mulheim, Kamis (24/2), Tiwi/Fadia menundukkan wakil Denmark, Kathrine Vang/Mette Werge, dengan skor meyakinkan 21-8 dan 21-14.

Kemenangan ini diraih berkat konsistensi permainan sejak gim pertama. Tiwi menjelaskan bahwa mereka mampu menjalankan strategi sesuai rencana awal.

"Alhamdulillah, pada pertandingan hari ini, kami bisa meraih kemenangan dengan baik. Di gim pertama, kami sudah menerapkan pola permainan seperti yang biasa kami mainkan dan itu berjalan cukup lancar sehingga bisa menang dengan cukup meyakinkan," ujar Tiwi dalam keterangannya.

Memasuki gim kedua, tantangan sempat datang dari pasangan Denmark yang berusaha mengubah ritme dengan reli-reli panjang. Tiwi/Fadia bahkan sempat tertinggal perolehan poin sebelum akhirnya kembali menemukan pola permainan terbaik mereka.

"Kami mencoba tetap mengikuti tempo lebih dulu, lalu ketika ada celah untuk mengubah pola, kami langsung melakukan penyesuaian dan kembali ke permainan yang kami inginkan," ungkap Tiwi.

Selain tekanan dari lawan, Fadia mengakui adanya kendala teknis terkait kondisi lapangan. Menurutnya, hembusan angin di arena pertandingan cukup berpengaruh dibandingkan saat sesi latihan.

Meski begitu, komunikasi yang baik antara dirinya, Tiwi, serta arahan dari pelatih menjadi kunci untuk mengatasi situasi tersebut.

"Hari ini di lapangan kami bertanding, terasa ada angin yang cukup berpengaruh. Tapi kami segera berkomunikasi lagi di lapangan, dan juga sempat berdiskusi dengan Coach Titin untuk menenangkan diri dan menyesuaikan permainan supaya lebih nyaman," ungkap Fadia.

Fadia juga menyoroti atmosfer pertandingan yang terasa berbeda dari biasanya lantaran jumlah delegasi Indonesia yang tidak sebanyak turnamen lain.

Meski demikian, hal tersebut tidak mengurangi fokus mereka untuk terus mengejar poin peringkat dunia.

"Secara keseluruhan, feel pertandingan kali ini juga cukup berbeda karena jumlah pemain Indonesia yang bertanding tidak sebanyak biasanya, jadi suasananya tidak terlalu ramai. Tapi kami tetap berusaha fokus, apalagi saat ini kami juga sedang mengejar poin ranking. Jadi kami ingin memberikan yang terbaik di setiap kesempatan," imbuhnya.

Menyongsong babak 16 besar, Tiwi/Fadia dijadwalkan akan menghadapi pasangan Taiwan, Hsu Yin Hui/Lin Jhih Yun. Tiwi menegaskan bahwa mereka akan segera melakukan evaluasi dan persiapan teknis bersama tim pelatih.

"Kami akan melakukan evaluasi bersama, berdiskusi dengan pelatih, serta menonton analisis video untuk mempersiapkan strategi yang terbaik menghadapi pertandingan babak 16 besar besok," tutup Tiwi. (Z-1)