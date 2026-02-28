Pasangan ganda campuran, Terry Hee Yong Kai/Gloria Emanuelle Widjaja(PBSI)

Pasangan ganda campuran, Terry Hee Yong Kai/Gloria Emanuelle Widjaja, mengamankan tiket semifinal turnamen bulu tangkis Jerman Terbuka 2026 setelah menumbangkan unggulan kelima asal Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie. Dalam laga perempat final yang berlangsung di Westenergie Sporthalle, Mulheim, Jumat (27/2) waktu setempat, Terry/Gloria menang meyakinkan dua gim langsung dengan skor 21-17, 21-13.

Gloria mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan mereka kali ini adalah kemampuan untuk menikmati pertandingan tanpa beban. Ia juga memuji rekan duetnya, Terry, yang dinilai tampil sangat tenang dan mampu mengontrol emosi dengan baik sepanjang laga.

"Kuncinya mungkin ketenangan. Saya juga melihat Terry hari ini bermain lebih soft, lebih bisa mengatur emosi, dan lebih menikmati pertandingan dibanding hari sebelumnya. Hari ini kami benar-benar bisa lebih calm di lapangan," ujar Gloria dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Gloria menjelaskan bahwa pengalaman menghadapi pasangan Goh/Lai di turnamen-turnamen sebelumnya memberikan keuntungan tersendiri. Mereka sudah mengantongi pola permainan lawan sehingga tidak terpancing untuk bermain terburu-buru.

"Mungkin juga karena kami sudah cukup memahami bagaimana menghadapi pasangan Goh/Lai, jadi permainan kami tidak terburu-buru atau tergesa-gesa. Kami bisa mengontrol tempo dengan lebih baik," tambahnya.

Senada dengan Gloria, Terry menekankan pentingnya faktor non-teknis dalam memenangkan laga sengit di babak delapan besar tersebut.

Menurut pebulu tangkis asal Singapura tersebut, menjaga fokus dan emosi di dalam lapangan adalah prioritas utama agar strategi yang telah disusun dapat berjalan maksimal.

"Kalau bisa enjoy di lapangan dan mengontrol emosi, saya bisa lebih tenang di court. Itu menurut saya faktor yang paling penting, terutama dari sisi non-teknis. Fokus di dalam lapangan harus benar-benar dijaga," kata Terry.

Menjelang laga semifinal yang diprediksi akan berjalan lebih alot, Terry menyatakan kesiapannya untuk kembali tampil lepas. Ia tidak ingin terbebani dengan hasil akhir dan memilih untuk fokus pada kualitas permainan di setiap poinnya.

"Untuk besok tentu harus lebih tenang lagi. Setiap masuk lapangan pasti ingin menang, tapi yang paling penting adalah menikmati dulu proses permainannya. Kalau prosesnya sudah benar, hasil biasanya akan mengikuti," tutup Terry. (E-3)